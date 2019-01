Prunksitzungen der „Spargelstecher“

Alle Garden, viele eigene Akteure in der Bütt und mit schwungvollen Gesangsnummern, dazu einige Gäste wie die Ex-Prinzen Franz Barth und Alexander Fleck in der Bütt sowie die Guggemusiker der „Grawama Schbaglbadscha“ – gleich drei Mal bieten die „Spargelstecher“, Vergnügungsabteilung der DJK Käfertal-Waldhof, das Programm ihrer Prunksitzung im DJK-Sport- und Gemeindezentrum in der Wormser Straße. Am Samstag, 19. Januar, ist die erste Große Prunksitzung um 19.11 Uhr, am Samstag, 26. Januar, zur gleichen Uhrzeit die sogenannte „Caritassitzung“, deren Erlös über die Caritas an Schwester Damiana nach Peru überwiesen wird. Am Sonntag, 3. Februar folgt die „Familien-Prunksitzung“ um 14.11 Uhr bei Kaffee und Kuchen mit etwas verkürztem Programm, ohne laute Guggemusik. Karten im Vorverkauf bei Bücher Wirth in der Wormser Straße 3, Tel. 0621/73 66 60. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019