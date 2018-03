Räume nur begrenzt nutzbar

Anzeige

Während die Umbauarbeiten am Foyer des Kulturhauses angelaufen sind, kann der Saal immerhin noch bis zum Sommer genutzt werden, wie Ute Mocker informierte. CDU-Stadtrat Konrad Schlichter regte an, im Stadtteil nach weiteren Räumlichkeiten zu schauen. „Ich bin permanent auf der Suche nach Alternativen“, sagte Mocker und appellierte hier an die Solidarität von Vereinen und Einrichtungen, zu prüfen, ob sie Räume eventuell vorübergehend zur Verfügung stellen könnten.

Wie Ute Mocker mitteilte, sind in der ehemaligen US-Grundschule insgesamt elf Räume zwischen 79 und 85 Quadratmetern angemietet worden. Die dadurch entstehenden zusätzlichen Mietkosten belaufen sich auf 3400 Euro im Monat. Drei Räume sollen für die Jugend- und Kulturarbeit eingerichtet werden. Hierzu findet in den Osterferien vom 3. bis 7. April eine Gemeinschaftsaktion als Intergenerationenprojekt zur Einrichtung des Younity Studios statt. Interessierte und handwerklich Begabte sind herzlich zum Mithelfen eingeladen.

Neben den Jugendräumen und dem großen „Saal“, in dem neben Chorproben auch Abendveranstaltungen für bis zu 199 Personen stattfinden können, gibt es drei Lagerräume, einen Raum, der als Büro und für Seminarveranstaltungen genutzt werden kann, sowie vier weitere Räume, die für kleinere Proben bereit stehen. Im Kulturhaus selbst entsteht im Clubraum ein drei mal drei Meter großes Büro. Auch das erweiterte Foyer kann zukünftig multifunktional genutzt werden. „Wir haben ganz viele Nachfragen wegen kleinerer Tagungen“, informierte Ute Mocker. Derzeit sei man dabei, ein Konzept zu entwickeln, „damit wir Komplettangebote machen können.“ Man hoffe, durch das neue Ambiente auch Firmenkunden anzusprechen.

