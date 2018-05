Rappen und dichten

Anzeige

Vom 29. Mai bis zum 2. Juni, jeweils von 12 bis 18 Uhr, veranstaltet Younity Mannheim für alle ab zwölf Jahren einen Ferienworkshop im neuen HeARTbeat Studio auf Franklin. Wer gerne rappt, eigene Texte schreibt oder lernen möchte, wie man eigene Beats baut, ist am neuen Treffpunkt in der ehemaligen Elementary School, Wasserwerkstr. 70, herzlich willkommen.

Treff öffnet jeden Donnerstag

Im April hat das Kulturhaus Käfertal zusammen mit seinem Kooperationspartner Who am I Creative Academy und mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Helfern das HeARTbeat Studio eingerichtet (wir berichteten). Der neue HipHop- Treffpunkt im Mannheimer Norden hat seine Türen jeden Donnerstag von 17 bis 21 Uhr geöffnet. Hier trifft sich die Younity Family, um zusammen mit Künstlern und Pädagogen Texte zu Themen wir Ausgrenzung, Mobbing, Geschlechterrollen oder über das eigen Leben zu schreiben und aufzunehmen.

Ab 19 Uhr kann auch mit Street Dance Coach Lui Fasini getanzt werden, und an jedem dritten Donnerstag im Monat wird es ab Juni eine Party für alle ab zwölf Jahren geben, bei der die neuen Songs auf einer kleinen Bühne präsentiert werden. In den Schulferien sind zudem jeweils fünftägige Workshops geplant. So auch jetzt in den Pfingstferien. Fünf Tage, sechs Stunden, von 12 bis 18 Uhr mit Tobias Schirneck und anderen Dozenten schreiben, rappen, aufnehmen, Beats und Skulpturen bauen. In der Kursgebühr von 25 Euro sind Getränke und Snacks inbegriffen.