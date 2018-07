Rat informiert sich zu Käfertalschule

Anzeige

Am Mittwoch, 25. Juli, um 19 Uhr, kommt der Bezirksrat Käfertal zu seiner letzten öffentlichen Sitzung vor der Sommerpause zusammen. Die Sitzung im großen Saal des Kulturhauses wird geleitet von Stadträtin Gabriele Baier (Grüne). Auf der Tagesordnung stehen eine Reihe von Themen, die den Stadtteil betreffen. Unter TOP 1 informiert die Stadtverwaltung über eine Betreuungseinrichtung für Jugendliche in Käfertal. Ein weiteres Thema ist der Sachstandsbericht über die Käfertalschule, die vorübergehend Kinder von Bewohnern auf Franklin aufnehmen soll. Beim Thema „Verkehrforum B 38) sind die Bezirksbeiräte von der Vogelstang zugeladen. Ein mündlicher Bericht über die Verwendung der Mittel aus dem Stadtbezirksbudget sowie Anfragen und Verschiedenes schließen die Tagesordnung ab. Bei Letzterem können Bezirksbeiräte und Bürgern Anregungen an die Verwaltung richten. mw