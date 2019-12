Rektor will Neugier der Schüler wecken

Auf dem Flur im ersten Stock der neuen Franklin-Ganztagsgrundschule hängen an den Wänden detaillierte Zeichnungen von Säugetieren, zum Beispiel von drolligen Seehunden, einem majestätischen Löwen und von in Baumästen kletternden Affen. In einem Unterrichtssaal durften die Besucher beim Tag der offenen Tür durch ein Mikroskop schauen, um sich in Petrischalen eingeschlossene Hummeln, Pollen und Weiselzellen genauer anzuschauen – sie dienen dem Wachstum der Bienenkönigin.

„Wir haben Großeltern da, die sich wegen ihrer Enkelkinder für unsere Grundschule interessieren“, erklärte Schulleiter Oliver Gunter, der seit 11. September die neue Ganztagesgrundschule Franklin führt. Zum aktuellen Schuljahr 2019/2020 eröffnete in der renovierten Elementary School des ehemaligen US-Militärs auf dem Konversionsgelände Benjamin-Franklin-Village im Stadtteil Käfertal die Grundschule – und lud jetzt die Öffentlichkeit ein.

In direkter Nachbarschaft zur Franklin-Grundschule liegt das Interkulturelle Haus und das Kulturhaus II mit Hip-Hop-Tonstudio. Mit diesen und weiteren Partnern möchte die Grundschule zukünftig einen engen Austausch pflegen. „Die Konzepte stehen noch nicht ganz“, aber so lasse sich vieles umsetzen, was über den Unterricht hinausgeht, zeigte sich Schulleiter Oliver Gunter während eines Rundgangs optimistisch.

Beobachten mit dem Mikroskop

Überall im Gebäude war beim Tag der offenen Tür freudige Aufbruchstimmung zu spüren. Zusammen mit seinen Lehrern möchte Rektor Gunter bei den Mädchen und Buben Interesse und Neugier wecken. „Die Kinder sollen merken: Hier an diesem Ort gibt es Dinge, die ich erfahren will“, sagte der 50-Jährige. Er sieht das Klassenzimmer als Quelle der Inspiration. Zwischendurch zeigte Gunter, der zuvor Leiter der Internationalen Deutschen Schule (IDSB) in Brüssel war, das facettenreiche Bild der Franklinschule in einer Power-Point-Präsentation.

In dem Unterrichtssaal mit dem Mikroskop, neben dem ein riesiges löchriges Wespennest auslag – allerdings ohne tierische Bewohner – empfing Lehrerin Martina Jung die Besucher. „Das Wespennest habe ich von meinem Neffen erhalten, der in seinem Dachstuhl das Nest entdeckt hat“, schilderte die Pädagogin, die Deutsch und Sachkunde unterrichtet. An der Franklin-Grundschule gibt es jahrgangsgemischte Lerngruppen, um die Schüler in ihren individuellen Stärken zu fördern. Innerhalb dieser Lerngruppen können die Sprösslinge ihr eigenes Lerntempo finden.

Auf einem anderen Tisch stand ein historisches Spinnrad aus Holz. „Das Spinnen von Garn gehört zu einem aussterbenden Handwerk“, erläuterte Martina Jung. Eine Aufgabe sei es, „die Kinder über alte Handwerkskunst zu informieren“, erklärte die Lehrerin.

Gegenwärtig besuchen 39 Kinder die Grundschule. Sobald jedoch die umliegenden Baufelder abgearbeitet sind und weitere Familien zuziehen, werde die Schülerzahl sicher sprunghaft ansteigen, prognostizierte Gunter.

Im Rahmen des Tages der offenen Tür weihte die Schulleitung mit Vertretern der Sponsoren ein druckfrisch bestücktes Lesezimmer mit Bücherei und Ruheraum ein.

