Rewe-Markt eröffnet am 7. November

Der Rewe-Markt am Stempelpark mit seinen rund 1 400 Quadratmetern Verkaufsfläche öffnet am 7. November. Wie Mohamed Younis, Geschäftsführer des Bauherrn Schoofs Immobilien erklärt, richte der Einzelhändler derzeit seine Räumlichkeiten ein. Bereits am 10. Oktober hatte Schoofs die fertigen Räume an Rewe übergeben, nach der Einrichtung der Regale und Kassenbereiche kamen am 21. Oktober die Waren.

Im Vollsortiment werde es neben Lebensmitteln auch einen großen Non-Food-Bereich geben. Für die Kunden stehen 75 ebenerdige Parkplätze zur Verfügung. Die Bauarbeiten für die 28 barrierefreien Mietwohnungen sollen dann im März abgeschlossen sein. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.11.2019