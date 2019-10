Rhythmen aus Kuba und Afrika

Der Trommelpalast in der Turbinenstraße 1-3 lädt am Samstag, 19. Oktober, um 20.30 Uhr zur Trommelnacht mit Rhythmen aus Kuba, Afrikaund Brasilien ein. Dabei präsentiert Gero Fei die energiegeladene Welt der Percussion. Als Gäste sind Roberto Santamaria aus Kuba und Nii Ashitey Nsotse aus Ghana/West-Afrika dabei. Mit der Samba-Truppe Tropamin wollen sie ein Percussion- und Trommelfeuerwerk entfachen, das die reichhaltigen Traditionen Kubas mit Afrika und Brasilien verbindet. Und auch für das Publikum gibt es dabei genug zu tun, am Ende sogar eine Teamtrommel-Aktion. Der Eintritt kostet zwölf Euro an der Abendkasse, im Vorverkauf zehn Euro. Reservierung unter tickets@trommelpalast.de. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019