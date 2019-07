Rückblick auf 20 Jahre mit Kindern und Pferden

Der Besucherandrang anlässlich des 20. „Geburtstags“ des Jugendreiterhofs war enorm. Mehrere hundert pferdeinteressierte Zuschauer kamen auf die Anlage am Rande von Käfertal, um in feierlicher Atmosphäre auf den Jubeltag anzustoßen. Und die Gäste kamen während des bunten Programms mit Gesang und Führungen über das weitläufige Gelände, Kinderschminken, einer Ausstellung über die Aktivitäten in den vergangenen 20 Jahren, Verkauf von Reitausrüstungen, Speis und Trank auch voll auf ihre Kosten.

Gemeinnütziger Verein

Kinder, Jugendliche und Betreuer um die Vorsitzende Nicole Mezger eröffneten das Festprogramm mit fröhlichem Gesang, begleitet von Trommelwirbel und Gitarrenklang. Vorstandsmitglied Heike Fischer warf in ihrer Jubiläumsrede einen Rückblick auf 20 Jahre Jugendreiterhof, dessen Ursprung direkt am Rand des Käfertaler Waldes lag. Eugen Halder genannt Charly, ein ehemaliger Turner, betrieb dort ursprünglich „Charly‘s Reiterhof“ als sportlichen Ausgleich für die Leistungsturner der Turngemeinschaft Mannheim. Nachdem er aus gesundheitlichen Gründen den Reiterhof alleine nicht mehr halten konnte, gründeten sieben Eltern der Waldorfschule 1999 einen Verein, um seine Philosophie weiterzuführen. Aus der Reitabteilung der Turngemeinschaft Mannheim 1975 (TGM) entstand die „Trekking Gemeinschaft Mannheim – Charly´s Reiterhof“ als gemeinnütziger Verein, der die Pferde und alles was dazu gehört übernahm. Nachdem die Wasserschutzbehörde wegen des Wasserschutzgebietes dort eine größere Pferdehaltung nicht mehr gestattet hatte, zogen die Pferde 2001 auf das jetzige Gelände am Alten Postweg.

„Ziel ist die artgerechte Haltung von Pferden, Tierpflege und dass Kinder den Umgang mit Pferden lernen“, erklärte Fischer. Mittlerweile hat der Verein 200 Mitglieder. An die 100 Kinder besuchen jeden Tag den Jugendreiterhof, um zu helfen und zu reiten – und das zu erträglichen Mitgliedspreisen. Inzwischen wurde eine Dependance in Italien gegründet, besucht von Kindern und Erwachsenen aus Mannheim.

Bei Führungen über das Gelände mit Leni und Johanna erfuhren die Besucher, dass die derzeit 18 Pferde auf dem Jugendreiterhof nicht einzeln in Boxen untergebracht sind, sondern in Gruppen auf dem Freigelände leben. Bewegungsanreize schaffen Futterstellen an verschiedenen Stellen auf dem Gelände.

Es war ein ganz besonderes Erlebnis für Mika, Emilia und die anderen kleinen Besucher, die Pferde in freiem Gelände zu erleben. „Einfach schön hier, die Pferde zu pflegen und zu reiten“, sagte Amelie. Die Elfjährige ist seit einem Jahr Mitglied im Verein. „Hier gibt auch immer wieder schöne Aktionen, wie beispielsweise die Hoftage oder Feste“, ergänzte ihre Mutter Natalia Schulew. ost

