Samba mit Reggae

Am 2. März beginnt im Trommelpalast in der Turbinenstraße 1 bis 3 ein fünfteiliger Samba-Reggae-Kurs, unterrichtet wird jeweils an fünf Montagenim März – immer von 19 bis 20.30 Uhr. Unter dem Motto „Wie viel Rhythmus steckt in Dir?“ geht es bei Kursleiter Gero Fei um die rhythmischen und technischen Grundlagen des populärsten Rhythmus aus Salvador de Bahia: Samba Reggae. In ihm finden sich wichtige musikalische Elemente aus Kuba, Jamaica und Brasilien.

Mit nur wenig oder sogar völlig ohne Erfahrung kann man schnell diese Rhythmen erlernen, verspricht Fei. Ganz von vorne werden die verschiedenen Instrumente, ihre Spieltechniken und Rhythmen erkundet. Der Kurs kostet 135 Euro. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.02.2020