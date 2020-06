Sanierung notwendig

Eine zugeparkte leere Baumscheibe in der Bahnhofstraße. Thomas Rittelmann (Rittelmann)

Leere Baumscheiben in etlichen Käfertaler Straßen werden erst nach und nach gefüllt – schließlich können sie, auch wegen des Klimawandels, erst nach einer aufwendigen Standortsanierung wieder bepflanzt werden. Das gab der zuständigen Fachbereich Grünflächen auf Nachfrage des Bezirksbeirats bekannt.

Das Stadtteilgremium hatte wissen wollen, wann die Baumscheiben in der Neustadter Straße, der Bahnhofstraße und an der Ecke Ladenburger/Mannheimer Straße neu bepflanzt werden und was mit den Scheiben gegenüber dem Kinderheim St. Josef geschieht.

Laut Stadt entsprechen die nicht bepflanzten Scheiben in der Neustadter Straße, der Bahnhofstraße sowie der Ladenburger Straße hinsichtlich ihrer Größe nicht mehr den Anforderungen, die ein Straßenbaum in Zeiten des Klimawandels benötige. „Insbesondere Sommertrockenheit und Bodenverdichtung machen eine größere Baumscheibe mit mehr Volumen an Baumsubstrat erforderlich“, so die Stadt.

Mehr Mittel zur Verfügung

Aus diesem Grund sei vor eine Bepflanzung zunächst eine aufwendige Standortsanierung notwendig. In diesem Jahr stünden mehr Mittel für die Baumerneuerung zur Verfügung, zurückgestellte Sanierungen könnten daher nach und nach in allen betroffenen Stadtteilen nachgeholt werden. Nachpflanzungen würden „nach entsprechender Stellenbesetzung prioritär angegangen“, heißt es von der Stadt.

Auch in der Mannheimer Straße müssen die Scheiben saniert werden. Gegenüber der Mannheimer Straße 3 könne derzeit nicht nachgepflanzt werden, hier sei der Schattendruck der in unmittelbarer Nähe stehenden Platanen zu groß.

In der Wormser Straße liegen im Untergrund diverse Versorgungsleitungen, daher seien die Scheiben unbepflanzt. Derzeit stellt die Stadt die Kosten für Standortsanierungen mit Baumpflanzungen zusammen, danach werde entschieden, ob – „auch unter Kostengesichtspunkten“ – dort wieder Bäume gesetzt werden könnten.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.06.2020