Schiffscontainer wird zur mobilen Spielbox

Auch der Geschäftsführer der MWS-Projektentwicklungsgesellschaft freute sich. Die mobile Kukuk Box sei ein weiteres Zeichen dafür, dass so langsam Leben in Franklin einkehre. Derzeit wohnen 300 Menschen auf der Fläche. Bis zum Jahresende könnten es über 1000 sein, so Judt. Aus Sicht der MWSP sei es wichtig, für die ersten Bewohner im Quartier eine Normalität herzustellen. Beliebter Treffpunkt ist das Bouldercenter in der Sports Arena. Jeden ersten Donnerstag im Monat öffnet außerdem die WohnBar im Franklin Field. dir

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.06.2018