Schneeflocken und Gitarren

Zum bereits neunten Mal fand im Trommelpalast das traditionelle Weihnachtskonzert statt. Und auch diesmal gab es großen Besucherandrang zu „a mocábo christmas“, so der Titel des Abends. Festlich waren Bühne und der ganze Trommelpalast beleuchtet. Die Bühne hatten die Macher liebevoll und bis ins Detail wie ein Wohnzimmer dekoriert, in dem gleich die Bescherung stattfindet, und die Discokugeln zauberten sogar einen kleinen Schneesturm in den Raum. Die Stimmung passte optisch perfekt, fehlt also nur noch die passende Musik. Auf CD konnte man diese schon hören, da die Band zur Weihnachtszeit den passenden Tonträger veröffentlicht hatte.

Leidenschaftlicher Gipsy-Swing

Mit viel Spielfreude und auf musikalisch gewohnt perfektem Niveau präsentierte die Band mocábo um Trommelpalast Gründer Gero Fei ihren Mix aus Weihnachtsliedern aller Art, die sie allesamt im Stile spanischer Gitarrenmusik oder des Gipsy-Swing umarrangiert haben. Dass unter anderem Django Reinhardt hier als Vorbild dient, war nicht zu überhören.

Aus „Winter Wonderland“ wurde eine treibende Samba, das Stück „Süßer die Glocken nie klingen“ wurde zu „Las Campanas Suenan“ und „Rudolph“ zu einem Tango, der das Rentier musikalisch in eine Hafenspelunke versetzte. Rhythmische Unterstützung erhielt die Band von der Samba-Abteilung des Trommelpalasts.

Der von den Gästen des Trommelpalasts traditionell erwartete „Little Drummer Boy“ geriet zu einem akustischen Funk-Song à la James Brown, vorangetrieben von kraftvollen Trommelschlägen. Und auch auf den ersten Blick unmögliche Verbindungen verschmolzen die Musiker zu einer grandiosen Mixtur. So wandelte sich „Herbei oh ihr Gläubigen“ zu einem kraftvollen Bajao, ein Rhythmus aus dem Nordosten Brasiliens. Die Band mocábo präsentierte sich gewohnt spielfreudig, Sängerin Jutta Gückl zeigte sich neben ihren Kollegen Harald Wester (Gitarre), Burny Schwarz (Gitarre und Gesang), Gero Fei (Percussion) und Hands Grieb (Bass) in formidabler Laune. Grieb spielte bei „Santa Claus is comming to Town“ sogar die Tuba.

Abschied mit „Feliz Navidad“

Und so verabschiedeten sich alle Trommelpalast-Macher, die aufgrund des großen Besucherstromes ununterbrochen wirbelten, denn nach zwei vollen Stunden Musik und zwei Zugaben, bei denen alle „Feliz Navidad“ mitsangen, bei ihren Zuhörern, die einen beseelten Abend erlebt hatten. red/scho

