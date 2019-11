Schneise soll breiter sein

Die FDP im Gemeinderat fordert die Stadt auf, die Planungen auf Spinelli zu korrigieren. In einem entsprechenden Antrag an den Gemeinderat verlangen die Freien Demokraten, dass die geplante Frischluftschneise dort eine Breite von 600 Metern haben müsse, genau wie das der Sachverständige im Klimagutachten von 2013 empfohlen habe. „Nach den aktuellen Planungen kommen wir gerade noch auf 400 Meter Breite, so dass die Funktion als Frischluftzufuhr für Mannheim stark in Frage gestellt ist“, kritisiert Stadträtin Birgit Reinemund.

Bereits mit dem Leitbild 2030 der Stadt habe der Gemeinderat Nachhaltigkeit als oberstes Ziel definiert und sich auf den Weg zur klimaneutralen Stadt begeben. Zudem habe OB Peter Kurz in seiner Haushaltsrede Klimaschutz als oberste Priorität herausgestellt. „Lassen wir hehren Worten Taten folgen und zeigen, dass wir Klimaschutz ernst nehmen“, fordert Stadtrat Volker Beisel.

Nur mit einer 600 Meter breiten Spinelli-Frischluftschneise als Teil des regionalen Grünzuges Nordost sei eine „gute Kaltluftzufuhr für Mannheim gewährleistet“. Die U-Halle müsse spätestens nach der Buga weg, ein zentraler Betriebshof passe nicht in den Grünzug, und die geplante Wohnbebauung auf Spinelli/Käfertal Süd müsse überdies reduziert werden, so die FDP. scho

