Die Situation, mit der die MWSP und alle Stadtentwickler konfrontiert sind, ist zugegebenermaßen schwierig: Auf der einen Seite ist Franklin, ja sind alle Konversionsflächen, die zu Wohn- oder Gewerbegebieten umgewandelt werden, zunächst vor allem eines – riesige Baustellen. Andererseits ziehen nach und nach mehr Menschen in die bereits fertigen Wohnungen und später in die Geschäftsimmobilien ein. Und sie erwarten dann, was man von einem Stadtviertel durchaus erwarten darf. Beispielsweise, dass durch die Straßen keine Laster rasen, dass es ein Baustellenmanagement gibt, das dabei hilft, übermäßigen Lärm, Dreck und Verkehr zu vermeiden. Oder eben, dass man morgens mal frische Brötchen kaufen kann. Die MWSP hat, das zeigte sich bei der jüngsten Franklin Factory, alle diese Punkte auf ihrem Radar, man bemüht sich um schnelle und wirkungsvolle Lösungen – auch für diese Übergangsphase. So soll die städtische Tochter die Verkehrsüberwachung selbst in die Hand nehmen, will ein Sicherheitsunternehmen nach dem Rechten sehen lassen. Ein Logistik-Konzept gibt es schon, und nach einem Nahversorger, der auf Zeit eine Fläche bewirtschaftet, hat man sich ebenfalls umgesehen, bisher leider vergeblich.

Klar ist: Es braucht schnelle Abhilfe, denn jeder einzelne Punkt auf dieser Agenda macht das Leben der Menschen dort im neuen Stadtteil angenehmer und unbeschwerter – und zieht neue Interessenten an.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018