Schöne Stimmen in der Alten Au

„Die ersten Gäste waren schon kurz nach zehn Uhr da, obwohl wir erst um 11 Uhr angefangen haben“ wunderte sich der Vorsitzende der Liederhalle, Norbert Hallstein. Aber die Verwunderung dauerte nur kurze Zeit – denn dann ging es richtig los: Bei Wellfleisch und Kartoffelsalat oder Steak mit Brötchen wurde zünftig gefeiert.

Vorfreude auf das Fest danach

Die Chormitglieder selbst freuten sich auch schon auf den Abbau des Festes, noch bevor das eigentliche Fest begonnen hatte . „Das machen wir immer am Montag mit einem kleinen Fest. Da gibt es noch einmal Wellfleisch mit viel Zwiebeln“, erklärte Hallstein. Aber soweit war es noch nicht.

Die Sänger liefen an einem schönen warmen Sommertag geradezu zur Hochform auf. Nachdem das Keyboard für Chorleiter Dietrich Edinger an der richtigen Position aufgestellt war, lieferten die Sänger ein fast einstündiges Konzert ab. „Es zieht unser Lied um die Welt“, „Wo es Mädels gibt, Kameraden“ oder „Seemann, lass das Träumen“ erklangen sehr zur Freude des Publikums. Enkelin Marlene hielt sich dabei fast immer am Hosenzipfel von Chorleiter Edinger auf, und bewegte im Takt ihre Füße. Ganz zum Schluss, nach „Im weißen Rössl am Wolfgangsee“ und dem „Mädchen mit schwarzen Haaren“, brachten die Chöre den „Deutschmeister Regimentsmarsch“, dann brauste lang anhaltender Beifall auf.

Ein Stück Kuchen und etwas zu trinken hatte sich nicht nur Marlene verdient. Um die Kuchentheke hatten sich die Frauen der Sänger verdient gemacht. Sie hatten zu Hause zum Teil echte Kunstwerke gefertigt, um den Gästen süße Spezialitäten anzubieten. Davon wurde dann reger Gebrauch gemacht. Nicht nur die Sänger sondern auch die vielen Besucher des Festes in der Alten Au traten zufrieden wieder den Heimweg an. has

