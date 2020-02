Seidenglanz als Vorsitzende bestätigt

Bei der Jahreshauptversammlung der SPD Käfertal wurde die Vorsitzende Melanie Seidenglanz erneut in ihrem Amt bestätigt. Im Rechenschaftsbericht des Vorstandes, den sie gemeinsam mit dem langjährigen Vorstandsmitglied Ursula Bieler vortrug, erläuterte die Seidenglanz dann die Aktivitäten der Käfertaler Sozialdemokraten in den Arbeitsjahren 2018 bis 2020. Das Jahr 2019 etwa stand ganz im Zeichen der Kommunalwahl, bei der die SPD stärkste Kraft im Stadtteil wurde.

Derzeit rund 140 Mitglieder

Der SPD Ortsverein zähle derzeit rund 140 Mitglieder und sei – so stellten die Sozialdemokraten fest – somit die größte Käfertaler Partei. Mit Bürgersprechstunden, Stadtteilrundgängen und dem Engagement bei Aktivitäten im Stadtteil wolle man immer direkt ansprechbar bleiben, so Seidenglanz.

Inhaltlich beschäftigten sich die Käfertaler Sozialdemokraten insbesondere mit den Themenfeldern Stadtentwicklung und Mobilität. So gab es Veranstaltungen zum Ausbau des Nahverkehrs für Franklin und Spinelli, der Zukunft der B38 oder zur Bedeutung des Radverkehrs oder der Zunahme des Bahnlärms durch die Riedbahn.

Karsten Rehbein hatte die Kasse hervorragend geführt, wie die Revisoren bestätigten, danach führte der Neckarauer Ortsvereinsvorsitzende Mathias Kohler durch die zahlreichen Wahlgänge zur Neuwahl des Vorstandes, der Kreisdelegierten sowie der Delegierten zur Nominierung des Landtagswahlkandidaten. Als Vorsitzende wurde die Bildungsreferentin Melanie Seidenglanz erneut einstimmig in ihre nunmehr vierte Amtszeit gewählt. Ebenfalls wiedergewählt wurden die stellvertretenden Vorsitzenden Jennifer Zilles und Wolfgang Gassner. Auch Kassier Karsten Rehbein und Schriftführerin Silja Metz wurden bestätigt. Bei den Beisitzern trat Ingo Hettler nicht mehr an, dafür sollen der Bezirksbeirat Dominik Carmona und Marko Lange nun frischen Wind in die Vorstandschaft bringen. Auch die bisherigen Beisitzer Ursula Bieler und Ralf Eisenhauer sind erneut gewählt.

„Dieses Team ist ein gelungener Mix aus bewährten und frischen Kräften. Wir haben überhaupt in der SPD zahlreiche Menschen, die sich im Vereinsleben in Käfertal aktiv einbringen“, freute sich der Käfertaler Altstadtrat Karlheinz Haas. Aus den Reihen der SPD Käfertal stammen schließlich zahlreiche Vorsitzende und Vorstandsmitglieder in Käfertaler Vereinen.

Auch die Bedeutung des Käfertaler Kulturhauses für das soziale Leben in Käfertal unterstrich der Vorstand und dankte Stadtrat Ralf Eisenhauer und Altstadtrat Karlheinz Haas ausdrücklich für ihr Engagement im Beirat der Interessensgemeinschaft Käfertaler Vereine. Als Kreisdelegierte wurden Melanie Seidenglanz, Ralf Eisenhauer, Jennifer Zilles, Wolfgang Gassner, Wolfgang Katzmarek, Silja Metz und Dominik Carmona gewählt.

Nach dem Wahlgang diskutierten die Sozialdemokraten über die Ereignisse in Thüringen. Die SPD Käfertal stehe weiterhin klar für eine Abgrenzung gegenüber rechten und rechtspopulistischen Parteien. „Wir als SPD erinnern uns noch ganz genau an die Schrecken der nationalsozialistischen Diktatur und stehen für ein offenes und buntes Käfertal“, so Seidenglanz. red/scho

