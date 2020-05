Seilbahnantrieb vor Spinelli

Eigentlich hätte die Verwaltung, darum hatte der Käfertaler Bezirksbeirat gebeten, einen mündlichen Sachstandsbericht über das Konversionsgebiet Spinelli abgeben sollen. Doch die Sitzung, bei der dieser Punkt weit oben auf der Tagesordnung stand, wurde wie sämtliche Zusammenkünfte der Bezirksbeiräte aufgrund der Corona-Krise von der Stadt abgesagt (wir berichteten). Freilich lassen sich viele Fragen der Stadtteilpolitiker auch aus der Vorlage der Verwaltung beantworten. Etwa die, wo denn nun genau die Seilbahn während der Buga verkehren wird.

Umlenkung auf der Freizeitwiese

Die soll, so planen es bekanntlich die Buga-Macher, die beiden Ausstellungsgelände Spinelli-Park und Luisenpark verbinden. Die Antriebsstation für das luftige Verkehrsmittel wird dabei im Bereich des heutigen Haupteingangs der Spinelli-Barracks gebaut, die Umlenkstation steht dann auf der Freizeitwiese im Luisenpark, nördlich des Freizeithauses. Die Anlage wird 2022 errichtet und soll noch 2023 rechtzeitig betriebsbereit sein.

Die Seilbahn wird, so Buga-Gesellschaft-Geschäftsführer Michael Schnellbach, nicht gekauft, „wir kaufen vielmehr ein Transportpaket“, die Ausschreibung läuft noch, mit zwei Betreibern führe man derzeit „intensive Gespräche“. Die Gesamtstrecke ist 2,1 Kilometer lang, 2800 Menschen können pro Stunde in jeder Richtung in den Kabinen Platz nehmen, die jeweils acht bis zwölf Fahrgäste aufnehmen, und dann über den Großteil des Grünzugs hinwegfahren.

Auch zu den fortgeschriebenen Zeitplänen hatten die Bezirksbeiräte Fragen formuliert. Aus der Antwort der Stadt ergibt sich folgender Ablauf: Die Bauarbeiten an der Parkschale Käfertal des Grünzugs Nordost sollen im dritten Quartal dieses Jahres beginnen und Anfang 2023 abgeschlossen sein. Der Bau des Freilands Spinelli ist vom vierten Quartal 2020 bis etwa Mitte 2022 angesetzt. Der Bau der Parkschale Feudenheim beginnt 2022 und zieht sich bis zum Frühjahr 2023 hin.

Was ist denn eigentlich mit dem Radschnellweg durch die Au und durch Spinelli während der Buga? Wie soll er genutzt werden, dürfen Radler dort auch während der Ausstellung unterwegs sein? Auch diese Fragen beschäftigen die Bezirksbeiräte. Laut der Stellungnahme der Stadt soll die Radschnellverbindung bis Ende 2022 fertig sein. Mit Ausnahme des Streckenabschnitts innerhalb des Spinelli-Geländes soll der Schnellweg auch während der Bundesgartenschau befahrbar sein. Im Bereich zwischen Rüdesheimer Straße und Völklingerstraße biete man im Veranstaltungszeitraum eine temporäre Ausweichstrecke an. Michael Schnellbach: „Auf dem Gelände selbst dürfen Radler nicht fahren während der Buga, das geht aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht.“

Für alle, die nicht mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Buga kommen, stehen im Bereich Maimarkt und SAP Arena, Großmarkt und am Flughafen Parkflächen zur Verfügung. Man rechne mit einem Bedarf zwischen 2500 und 4500 Plätzen, allenfalls während des Maimarkts oder etwa der Veterama könnten Zusatzflächen notwendig sein, die dann angemietet werden. Von dort soll ein Shuttle-Verkehr mit Elektro-Bussen in Richtung Spinelli-Park eingerichtet werden.

Reisebusse laden ihre Passagiere vor dem Haupteingang der Buga bei Spinelli ab und steuern am Friedensplatz/Theodor-Heuss-Anlage ausgewiesene Parkflächen an. Buga-Besucher fahren dann mit der Seilbahn zurück zum Luisenpark und laufen von dort zum Busparkplatz. Schwerbehinderten-Parkplätze soll es direkt auf dem Spinelli-Gelände geben.

Verkehrskonzept noch in Arbeit

Die Stadtteilpolitiker hatten auch nach dem Verkehrskonzept zur Buga gefragt, das freilich werde derzeit erarbeitet und soll dann im Sommer als Zwischenstand vorliegen. Wenn es so weit ist, will die Stadt auch die Bezirksbeiräte informieren.

Dasselbe gilt für das Veranstaltungskonzept bei der Buga, dieses werde, so Schnellbach, zusammen mit den entsprechenden Kooperationspartnern nun weiter vertieft, es soll dann im Laufe des kommenden Jahres fertig sein. Auch darüber werde man die Öffentlichkeit informieren.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.05.2020