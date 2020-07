Silke Hauck im Stempelpark

Ihrem Ruf als „Die deutsche Norah Jones“ wird Silke Hauck sicher sowohl stimmlich als auch stilistisch wieder voll gerecht werden, wenn sie am Sonntag, 12. Juli, um 18 Uhr, im Stempelpark vor dem Kulturhaus beim Käfertaler Kultursommer auftritt. Begleitet wird sie von der Nice Preiß Band, einer Gruppe von Musikern um Bandleader Uli Preiß (Keyboard). Sie spielen eine Mischung aus eigenen Kompositionen und originell arrangierten Jazzstandards und Popsongs. Als Gastsolist am Saxofon ist Rainer Pusch – Absolvent des Berklee College of Music in Boston zu hören, Thomas Netzsch am Bass, Walter Helbig am Schlagzeug. Weitere Infos unter www.facebook.com/kulturhaus.mannneim.kaefertal. Es gelten die Hygieneverordnungen des Landes Baden-Württemberg und das Hygienekonzept des Kulturhauses. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.07.2020