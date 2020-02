Singend, schunkelnd – und närrisch

Kurfürst Carl Theodor (Thomas Friedel) bei seiner Bütt. © Haas

Singend und schunkelnd bewegten sich die Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt Käfertal (Awo) durch den Tagungsraum des Kulturhauses. Viele hatten sich eine lustige Kopfbedeckung aufgesetzt, um ihrer Narretei Ausdruck zu verleihen. Auf dem Akkordeon sorgte Rolf Bleicher von Anfang an für gute Stimmung im Saal. „Die Fasnacht am Rhoi“ , Ahoi, Ahoi zwische Neckar und Rhoi“ oder „Ja wir sind die Stromer“ sorgten von Beginn an für gute Laune drinnen, während er draußen regnete und stürmte.

Auch das Stadtprinzenpaar machte seine Aufwartung und begrüßte das närrische Volk. Als ihre Lieblichkeit Maren-Michelle I. und seine Tollität Prinz Naro I. mit ihrem Gefolge den Raum betraten, erhoben sich alle Gäste von den Plätzen – wie es das närrische Protokoll gebietet. Gut gelaunt verkündeten beide jeweils ihr Motto. Dabei konnte es Naro als italienischer Mannheimer nicht lassen, ein „Volare“ anzustimmen, auf das die Anwesenden mindestens genauso textsicher antworteten. Er riet zu feiern, bis der Wasserturm lacht und sämtliches Geld ausgegeben sei.

Kurfürst Carl Theodor (Thomas Friedl) rollte auf einem kleinen E-Roller in den Saal und sorgte schon da für Lacher. Mit einem Krug als Zepter in der Hand untersuchte er etwas genauer die Baustellen in der Stadt, die letzte Kommunalwahl mit ihren vielen Plakaten oder einen möglichen Neubau einer Halle in Wallstadt. Auch der „Prunkbau“ des Nationaltheaters wurde auf die Schippe genommen.

Dass überall in der Stadt grüne E-Roller herumstehen – für den Kurfürsten „ökologischer Unsinn“. Und vielleicht könnte die Gondoletta aus dem Luisenpark das Hochstraßen-Chaos in Ludwigshafen mildern. Aber auch die Politik in Deutschland bekam ihr Fett ab. Die Erfolge der Adler, des SV Waldhof und der Rhein-Neckar-Löwen feierte der Kurfürst dagegen als erfreuliche Entwicklung.

Gast Ute Lange trug dazu passend ein Gedicht vor, das ebenfalls den Mannheimer Mut machte. Die Awo-Vorsitzende Ursula Bieler hob heraus, dass Friedel kurzfristig für einen erkrankten Büttenredner eingesprungen war. „Alles außer irdisch“ bewegten sich dann die Lödies der Löwenjäger durch den Saal auf ihrer munteren Reise durchs All. Dann übernahm Rolf Bleicher das Kommando und heizte mächtig ein. has

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.02.2020