SPD begrüßt Rathaus-Sanierung

Die SPD-Gemeinderatsfraktion begrüßt den Umbau und die Instandsetzung des unter Denkmalschutz stehenden Rathauses in Käfertal. Die Arbeiten beginnen Mitte des Jahres, die Fertigstellung ist für Ende 2020 geplant (wir berichteten). In das Projekt investiert die Stadt 1,4 Millionen Euro. Für den SPD-Fraktionsvorsitzenden Ralf Eisenhauer ist es wichtig, die Energiebilanz des Rathauses auf den neuesten Stand zu bringen. Melanie Seidenglanz, Vorsitzende der SPD-Käfertal, ergänzt: „Mit dem Einbau eines Aufzugs und barrierefreien WCs im Erdgeschoss“ werde der Bürgerservice künftig für alle Besucher zugänglich. „Zudem freuen wir uns, dass mit dem größeren Sitzungsraum in Zukunft mehr Platz sein wird im Rathaus, auch für die Sitzungen des Bezirksbeirates.“ scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020