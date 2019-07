SPD begrüßt Sanierung

Die SPD Käfertal begrüßt die Sanierungen der GBG in Käfertal. In den Siedlungen Reiherplatz/Schwalbenstraße und in der Bäckerwegsiedlung wird von dem Wohnungsbauunternehmen der Stadt umfassend renoviert. So werden unter anderem die Bäder und Elektroinstallationen saniert und eine Fernwärme-Zentralheizung eingebaut. Dadurch werde die Wohnqualität für alle Bewohner künftig „erheblich gesteigert“, so die SPD. „Bei Hausbesuchen haben wir oft Klagen gehört, dass die Wohnungen nicht mehr zeitgemäß sind, und hoffen nun, dass nun alle von der neuen Wohnqualität profitieren“, so die Käfertaler SPD-Vorsitzende Melanie Seidenglanz, die gleichzeitig fordert, dass das Preisniveau der Mieten weiter für alle derzeitigen und zukünftigen Bewohner bezahlbar bleibt.

Bezahlbarer Wohnraum

Käfertal sei ein Stadtteil im Aufbruch, müsse aber stets das gesunde Maß zwischen Wohneigentum und Mieten in verschiedenen Preislagen bieten, so die Position der Käfertaler Sozialdemokraten. Die SPD setzte sich daher für bezahlbaren Wohnraum bei allen geplanten Neubauprojekten ein. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019