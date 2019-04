SPD fordert Wochenmarkt

Die SPD hat einen Antrag im Gemeinderat gestellt, damit im Wohngebiet Käfertal/Rott auf dem Marie-Bernays-Platz ein Wochenmarkt umgesetzt wird. Mit der weiteren Bebauung im Rott und der Randbebauung Spinelli sollten, so die Sozialdemokraten, auch die Angebote für die wachsende Anzahl der Anwohner steigen. Fraktionsvorsitzender Ralf Eisenhauer: „Ein Wochenmarkt mit frischen Produkten fehlt dem Stadtteil noch, obwohl der Bedarf für ein solches Angebot in den letzten Jahres deutlich gestiegen ist.“ Laut Melanie Seidenglanz, der Vorsitzenden SPD Käfertal, müsse es im Stadtteil Einkaufsmöglichkeiten geben, die auch gut zu Fuß oder per Rad erreichbar sind. „Gerade durch die Schließung des einzigen Supermarktes im Rott muss nun gehandelt werden.“ Die SPD sehe im Wochenmarkt eine gute Ergänzung der Einkaufsmöglichkeiten vor Ort. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019