Spender ermöglichen Kunstrasen-Projekt

In seinem Rechenschaftsbericht blickte Eitel auf ein ereignisreiches Jahr zurück, in dem ein reges Vereinsleben in den einzelnen Abteilungen Fußball, Boule, Tennis, Handball und Skifahren stattgefunden hatte. Viele Turniere wurden organisiert, für deren Hilfe Eitel den ehrenamtlichen Helfern seinen Dank aussprach. Leider sei die Wasserpumpe defekt. Eine neue müsse angeschafft werden, was ein Loch in der Kasse verursachen werde, so der Vorsitzende. Dank großzügiger Spenden könne das Projekt „Kleiner Kunstrasenplatz“ jetzt ins Auge gefasst werden.

Der SC zählt aktuell über 700 Mitgliedern. „Damit sind wir wohl der größte Verein in Käfertal“, führte Eitel unter anderem aus. Auch aus den einzelnen Abteilungen wurde überwiegend Positives berichtet. In fast allen Bereichen werde gut gearbeitet, auf einigen Gebieten sei eine Kooperation mit dem SSV Vogelstang eingegangen worden, so der Vorsitzende. „Das vergangene Jahr ist ohne größere Probleme abgelaufen“, so Eitel zum Schluss. has

Mittwoch, 23.05.2018