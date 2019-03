Spinelli-Schule im Bezirksbeirat

Die Einrichtung einer Grundschule im neuen Wohngebiet Spinelli steht ganz oben auf der Tagesordnung des Bezirksbeirats Käfertal am Mittwoch, 3. April um 19 Uhr. Die Verwaltung will dazu die Bürger informieren und braucht daher Platz. Aus diesem Grund findet die öffentliche Sitzung, zu der die Bürger und auch Feudenheimer Bezirksbeiräte geladen sind, in der Kirche St. Laurentius, Wormser Straße 9, statt. Besucher sollen den – nicht barrierefreien – Seiteneingang zum Untergeschoss nutzen. Weitere Themen sind unter anderem die Schulkonzeption auf Franklin, die Zukunft des OEG Betriebshofs sowie die Sanierung der Wasserwerkstraße und die künftige Einbindung in die L 597. Die Sitzung des Bezirksbeirats leitet die Grünen-Stadträtin Gabriele Baier. scho

