Sport mit und ohne Handicap

Anzeige

Mit Stöcken in den Händen trommelten die Mitglieder der integrativen Sportgruppe rhythmisch auf großen Turnbällen herum im Rahmen einer beeindruckenden Drum-Stick-Show. „Teilweise können diese Menschen nicht reden. Oder sie haben kognitive und koordinierende Schwächen. Für sie ist das Fangen eines Balles ein kleiner Erfolg“, erklärte Trainerin Bärbel Mondl. Nach dem letztjährigen Ausfall fand wieder ein inklusives Sport-, Spiel- und Familienfest auf der weitläufigen Anlage des TV 1880 Käfertal statt, zum fünften Mal insgesamt.

Ein Gottesdienst in der evangelischen Philippuskirche, diversen Aktionsstände, ein Inklusions-Fußballspiel und schließlich die Übertragung des WM-Spiels Deutschland gegen Mexiko auf einer großen Leinwand standen auf dem Programm. In Bezug auf die Einbindung von Menschen mit Behinderung in die gesellschaftliche Mitte nimmt der TVK seit jeher eine fortschrittliche Vorreiterrolle ein. „Wir haben seit 30 Jahren eine integrative Spiel- und Sportgruppe, die sich einmal in der Woche montags trifft“, erläuterte Erster Vorsitzender Jörg Trinemeier. Für die etwa 30 Menschen mit Handicap, die an dieser integrativen Gruppe teilnehmen, stelle das wöchentliche Treffen ein regelmäßiges Highlight dar.

Der Turnverein verfolgt die Philosophie, dass jeder Mensch, unabhängig von einer körperlichen oder geistigen Einschränkung, belebenden Sport betreiben darf. Im TVK, der aktuell über 800 Mitglieder zählt, sollen Gesunde und Behinderte einander begegnen und Freundschaft schließen. „Behinderte haben oft zu wenig Bewegung“, weiß Trainerin Bärbel Mondl. Mit jeweils zwei Trommelstöcken ausgestattet führten die Teilnehmer der integrativen Sportgruppe begeistert ihre perkussive Trommelshow auf. Die Bewegung tut den Menschen mit Behinderung nachweislich gut. So haben Studien ergeben, dass regelmäßige Leibesertüchtigung sich positiv auf die Nachtruhe auswirkt. Auch Bärbel Mondl kann bestätigten: etliche Teilnehmer mit Handicap finden nach einem bewegungsreichen Sporttag hinterher nachts leichter in den Schlaf. „Wir möchten den Menschen helfen, aus sich herauszugehen“, schilderte Mondl, die seit Anbeginn der integrativen Sportgruppe dabei ist.