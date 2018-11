Stadt fördert Kita auf Franklin

Die Stadt fördert auf dem Benjamin-Franklin-Areal eine Tageseinrichtung mit 50 Plätzen in Trägerschaft von „AcadeMedia“ in Höhe von insgesamt einer Million Euro. Das gab der zuständige Fachbereich der Stadt jetzt bekannt. Ein Träger errichtet dazu einen Wohnkomplex in der Thomas-Jefferson-Straße, in den eine Kita mit einer Ganztageskrippe- und zwei Ganztageskindergartengruppen integriert ist. Die Förderung ist Teil der vom Jugendhilfeausschuss des Gemeinderats beschlossenen Ausweitung der Kindertagespflege sowie des weiteren Ausbau von Kitas. Stadtweit investiert die Kommune bis 2021 für den Erhalt der bestehenden Plätze und die Neuschaffung von 21 Krippen- und 27,5 Kindergartengruppen 30 Millionen Euro . red/scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018