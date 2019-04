Stadt rechnet in viereinhalb Jahren mit bis zu 190 Grundschülern

Gut zwei Stunden für einen einzigen Tagesordnungspunkt – nicht nur die ausgedehnte Debatte im Bezirksbeirat war außergewöhnlich, sondern auch das enorme Bürger-Interesse an dem strittigen Thema. Schließlich hatte das bereits im Vorfeld die Menschen im Stadtteil und darüber hinaus beschäftigt: die Spinelli-Schule. Vor allem das Konzept, sie als verbindliche Ganztagsschule zu betreiben, stieß schon im Vorfeld auf Kritik. So hatte sich eigens eine Eltern-Initiative dagegen gegründet – doch auch pro verbindliches Ganztagskonzept waren Väter und Mütter aktiv geworden (wir berichteten).

Eigenständig statt Außenstelle

Lutz Jahre, der Chef des Fachbereichs Bildung, und seine Kollegin Heike Fleischmann präsentierten die Planungen der Stadt zu Spinelli dem Bezirksbeirat und den zugeladenen Stadtteil-Politikern aus Feudenheim. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Sportgelände des TV und zum Joseph-Bauer-Haus soll ab dem Schuljahr 2023/2024 eine zweizügige Grundschule entstehen, die nach den komplizierten Berechnungen der Bildungsexperten etwa 190 Kinder besuchen.

Die Schule soll nicht – wie zunächst geplant – Außenstelle der Bertha-Hirsch-Schule werden, sondern eigenständig sein. Dafür hatten sich sowohl die Bertha-Hirsch-Schule als auch das Staatliche Schulamt ausgesprochen.

Dass das Bildungsangebot eine verbindliche Ganztagsschule werden soll, brachte nicht nur Eltern dagegen auf, auch die CDU führte Argumente gegen das Konzept ins Feld. So lobte ihr Bezirksbeirat Chris Rihm zwar den frühzeitigen Beginn der Planungen, für eine verbindliche Ganztagsschule auf Spinelli hatte er jedoch keine Sympathien: „Mit Franklin und Bertha-Hirsch hätten wir drei solcher Schulen in unmittelbarer Nähe. Da können doch Eltern nur durch einen Schulbezirkswechsel eine andere Schulform wählen.“ Sein Parteikollege Georg Herrmann hielt die errechneten Schülerzahlen für zu niedrig: „Machen Sie die Schule dreizügig – da ziehen doch junge Familien hin“, forderte er – und war sich in dieser Forderung einig mit Matthias Pitz (Grüne).

Sporthalle gemeinsam mit TV?

Die SPD gehört zu den Befürwortern des verbindlichen Konzepts, Melanie Seidenglanz und Gerd Stübner-Fehr sprachen sich dafür aus, schließlich trage man damit der gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung. „Zurückfahren mit dem Angebot kann man später, wenn sich die Schulgemeinschaft dann mal dafür entscheiden sollte, immer – Aufstocken ist weit schwerer“, so Gerd Stübner-Fehr.

Einig war man sich dagegen mit der CDU, dass eine Schule auch eine Turnhalle braucht. Die Überlegungen der Stadt, der TV Käfertal könne eine Halle – mit Unterstützung der Caritas und der BASF – bauen und sie dann zu Unterrichtszeiten der Spinelli-Schule vermieten, fand wenig bis keinen Anklang unter den Räten. Hier sei, so formulierte es der Sitzungsleiter, ja auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, was die Trägerschaft betreffe: „Stadt oder Verein mit Unterstützung der Stadt, das ist noch nicht entschieden“, so Schlichter.

Dass man mit den Schul-Neubauten auch die Schulbezirke neu ordnen muss, ist indes allen Beteiligten klar. Seidenglanz und die SPD, aber auch CDU, Grüne und FDP sprachen sich dafür aus – und die Stadt will dem auch Rechnung tragen. Mit Einschränkungen, wie Heike Fleischmann klar machte: „ Schüler müssen gleichmäßig auf Schulen verteilt werden können.“

Rektorin für gebundenes Konzept

In der Fragerunde für Bürger griff dann Michael Scheidel, der Sportkreis-Vorsitzende, das Hallen-Thema auf: „Wir brauchen sie, aber für den TV ist so ein Bau eine wirklich sehr große Herausforderung“, gab er zu bedenken. Eine Elternvertreterin der Bertha-Hirsch-Schule forderte die Stadt dazu auf, „groß“ zu planen, „aber lassen Sie dann die Eltern entscheiden, ob das Konzept verbindlich ist oder nicht“. Christine Spiegel-Dumont, die Schulleiterin dort, lieferte dann ein starkes Argument für die verbindliche Ganztagsschule: „Wir haben damit eine sehr hohe Eltern-Zufriedenheit erreicht“, sagte die Pädagogin – und lud Eltern wie Politiker in die Schule ein: „Schauen Sie sich das an bei uns.“

Eine Mutter, deren Kind dort unterrichtet wird und die umzugsbedingt demnächst ein weiteres Kind auf Franklin anmeldet, lobte das Konzept ebenfalls: „Rhythmisierter Unterricht, Hausaufgaben an der Schule, Sport-Training, und die Randbetreuung ist für Eltern ebenfalls wesentlich günstiger als im Halbtagsbetrieb.“

