Stadt soll für Ausfälle zahlen

Michael Mayer wies darauf hin, dass der finanzielle Unterstützungsbedarf für das Kulturhaus über die Bauphase hinausgehen werde, „zumindest bis der Betrieb wieder richtig läuft“, wie er betonte. Matthias Pitz (Grüne) wollte sicherstellen, dass der Vorstand der IG in die Lage versetzt wird, Einnahmeausfälle mit Gewinnen aus eigenen Veranstaltungen zu refinanzieren. Das Problem ist aber, dass die Verträge mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) dies in den angemieteten Räumen der ehemaligen US-Grundschule auf Franklin nicht zulassen. Alles Geld, das hier durch Veranstaltungen erwirtschaftet würde, müsste an die BImA abgeführt werden, hatte Stadtrat Ralf Eisenhauer schon bei einer Informationsveranstaltung im Februar deutlich gemacht.

Stadtrat Konrad Schlichter (CDU) versprach, ein Auge auf die weitere Entwicklung zu haben: „Wir müssen über die Rückkopplung mit der Leitung des Kulturhauses auf dem Laufenden bleiben, damit dieses Haus nicht in finanzielle Schieflage gerät.“ Es wäre das Letzte, wenn die Vereine aus der Gestaltung ihrer Zusammenarbeit heraus in Haftung treten müssten. „Wir dürfen die Vereine nicht im Stich lassen“, meinte auch Michael Mayer. Gerd Stüber-Fehr (SPD) appellierte an alle politischen Vertreter: „Jeder ist mit seiner eigenen Partei in der Verantwortung, dass das, was beschlossen wird, letztendlich auch gemacht wird.“

Bei alledem trat völlig in den Hintergrund, dass der Gemeinderat zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von einer Million Euro bereitstellt, damit das Kulturhaus in einem Zug saniert werden kann. Die Bezirksbeiräte aller Parteien begrüßten dies. „Gut, dass die Trennung der Bauabschnitte überwunden ist“, freute sich Gerd Stüber-Fehr, „und dass wir aus dieser Nummer raus sind.“

