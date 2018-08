Stadtteil oder nur weiterer Bezirk?

Anzeige

Gemäß Paragraf 22 der Hauptsatzung der Stadt Mannheim ist das Stadtgebiet in sechs innere und elf äußere Stadtbezirke aufgeteilt. In jedem dieser 17 Stadtbezirke gibt es einen Bezirksbeirat. Die Stadtbezirke teilen sich wiederum in 24 Stadtteile auf. So gehören zum Bezirk Waldhof noch die Stadtteile Gartenstadt und Luzenberg, der Bezirk Neckarau gliedert sich in Niederfeld und Almenhof auf, zu Seckenheim gehört noch die Hochstätt als eigener Stadtteil. Für Franklin wird nach den Angaben der Verwaltung der Bezirksbeirat Käfertal als politisches Gremium zuständig sein. dir

