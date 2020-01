Stempelpark-Umbau und Rathaus-Sanierung stehen an

Bürgerserviceleiter Frank Kassner ließ sich Zeit, ehe er die Bühne im Foyer des Kulturhauses betrat. So ganz freiwillig wollte er den Rathausschlüssel an die Löwenjäger und Spargelstecher nicht herausrücken, obwohl die in höchster närrischer Abordnung bereitstanden, die Regierungsgeschäfte zu übernehmen. Aber nachdem die Lieblichkeit der Spargelstecher, Loredana I., ihr Motto verkündet hatte

...