Stempelpark: Umbauzeit ein Jahr

Der Rewe-Markt ist eröffnet, das Kulturhaus soll – nach monatelangen Verzögerungen – bis Mitte Januar zumindest wieder den großen Saal bespielen können, und die Arbeiten an der Umgestaltung des Stempelparks beginnen, so strebt es die Stadt an, noch im Frühjahr 2020. Darüber informierte die Verwaltung jetzt die Bezirksbeiräte bei der jüngsten Sitzung des Gremiums. Breiten Raum nahmen bei der

...