Symbolschwer und dadaistisch

Seine Gedichte, die sich nicht reimen, sind sperrig, schwer zugänglich und zeugen doch von überschäumender Sprachlust. Die wilde Lyrik des Dichters Jan Wagner, der im vergangenen Jahr mit dem Georg-Büchner-Preis geadelt wurde, lädt zur analysierenden Interpretation ein. In Wagners Werken kriechen schleimige Nacktschnecken vorbei, Oktoberschauer regnen herab, Butzenglas funkelt. Auf einer improvisierten Bühne im grünenden Stempelpark, rezitierte das Künstlerduo Jo Schmitt und Johannes Frisch zur Eröffnung der Veranstaltungsreihe „Käfertaler Sommer“ der IG Käfertaler Vereine geschliffene Gedichte aus dem Band „Regentonnenvariationen“ von Jan Wagner.

Open-Air-Bühne gewünscht

„Wenn der Stempelpark neu gestaltet wird, hätten wir gerne eine kleine Open-Air-Bühne“, betonte Veranstalterin Ute Mocker und bat das Publikum um bürgerliche Unterstützung: „Es liegt in Ihren Händen.“ Bis es aber soweit ist, muss sich das Käfertaler Kulturhaus-Team mit einer zusammenbaubaren mobilen Bühne für Freiluft-Events behelfen. Auf dieser verlas Rezitator Jo Schmitt experimentelle Gedichte von Satzdrechsler Jan Wagner, während im Hintergrund der barfüßige Johannes Frisch, ein in Karlsruhe wohnender Musiker, am Kontrabass grollende Klänge zur Untermalung der eindringlichen Textzeilen einstreute.

Die außergewöhnliche Literaturperformance kam in Kooperation mit dem Theaterhaus TiG7 zustande. „Ihre Kinder, die zu brüllen vergessen hatten, und sogar der Rohling mit Sommerhut, wir selbst vor dieser Reling in bunten Regenjacken wie Pralinen“, zitierte Sprecher Jo Schmitt aus dem Text „Die Tümmler“ von Pop-Poet Jan Wagner.