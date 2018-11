Tänzerische Zeitreise

Mit einer „Sentimental Journey“ feiert die Jazztanz-Abteilung der DJK Käfertal-Waldhof am Samstag, 24. November, 19 Uhr, und Sonntag, 25. November, 18 Uhr, im Sport- und Gemeindezentrum, Wormser Straße 12-16, ihr Jubiläum. Seit einem Vierteljahrhundert geben rund 100 Mitwirkende traditionell am Novemberende an zwei Tagen einen Einblick in die Arbeit eines Jahres.

Diesmal hat sich das Programm fast von selbst aufgestellt. „Ich habe eine Umfrage unter ehemaligen und langjährigen Tänzerinnen sowie treuen Zuschauern gemacht, was sie denn gerne einmal wieder sehen würden, gerne noch einmal tanzen würden, oder als Kinder gerne getanzt hätten. Die Resonanz war hervorragend“, sagt Leiterin und Choreografin Sibylle Dornseiff.

Gezeigt werden Tänze aus zweieinhalb Jahrzehnten, viele sind original, andere wurden leicht variiert. Es gibt in Sinnblöcken zusammengefasste einzelne Nummern, aber mit „Der Rache der Feen“ von 2003 auch eine kleine Geschichte.

Karten kosten drei Euro für Erwachsene und ein Euro für Kinder bis einschließlich zwölf Jahre, Kleinkinder ohne Sitzanspruch frei. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018