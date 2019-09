Tanz und Trance im Trommelpalast

Am 2. Oktober, 19.30 Uhr, lädt der Trommelpalast in der Turbinenstraße zu einem „Trance-Tanz-Konzert“ mit Herman Kathan´s Buschwerk und verspricht „Musik, die mehr hergibt als lediglich Töne“ und „Rhythmen, die den Körper bis zu den Haarwurzeln pulsieren lassen“. Beim Trance-Tanz-Event trommeln die fünf Musiker inmitten der Tanzenden, sie wollen die Teilnehmer zu inneren Räumen begleiten, heißt es in der Ankündigung. Das Trance-Tanz-Konzert dauert etwa zwei Stunden. Der Eintritt kostet 28, im Vorverkauf 24 Euro. Einlass nur bis 19.30 Uhr, Reservierung unter tickets@trommelpalast.de. scho

