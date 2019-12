Temperamentvolle Lieder vor heimeliger Kulisse

Bereits eine halbe Stunde vor Konzertbeginn stand eine lange Wartschlange vor dem Haupteingang: Wenn der Käfertaler Trommelpalast zu seinem traditionellen Weihnachtskonzert mit karibischen Rhythmen in sein Domizil in der Turbinenstraße lädt, garantiert das ein volles Haus. Deshalb war auch diesmal am vierten Advent der Saal der Musikschule ausverkauft. „Niemand wie er fängt schon im Mai an, über Weihnachten nachzudenken. Gero ist unser Weihnachtself!“, pries die blonde Sängerin Jutta Gückel den Perkussions-Dozenten und Organisator Gero Fei, bei dem erneut sämtliche Fäden der traditionsreichen zusammenliefen.

Liebevoll gestaltete Bühne

Liebevoll gestaltet war die zauberhafte Bühne, mit Holzhüttenfassade, lebensecht wirkenden Rentieren und einer dekorativen Schneelandschaft. Da fühlte man sich als Besucher durchaus an die märchenhaften Kulissen einer professionellen Theaterbühne erinnert. „Wenn draußen kein Schnee fällt, basteln wir uns die Schneelandschaft eben selbst“, erklärte Moderator und Conga-Trommler Gero Fei lachend.

Für den Kulissenbau erhielt das Team um Fei tatkräftige Unterstützung von dem handwerklich versierten Trio Dagmar und Tom Schilling sowie Bettina Heilmann. Zur Eröffnung des lateinamerikanisch geprägten Weihnachtskonzerts stimmte die Band von Trommler Gero Fei eine karibische Version des Klassikers „O Tannenbaum“ an. „Wir haben mal versucht, dieses Lied in andere Sprachen zu übersetzen, das ergab aber keinen Sinn, was diese beiden Worte für uns bedeuten“, erläuterte Bandleader Gero Fei.

Nicht minder südländisch klang die temperamentvolle Interpretation des Weihnachtssongs „Little Drummer Boy“. Mit einer Trillerpfeife trieb Gero Fei, der wie ein musikalischer Teamchef à la Jürgen Klopp vor der Bühne umherhüpfte, sowohl die Samba-Trommelgruppe, die links neben der Bühne lautstark ihre Instrumente bediente, als auch das inspiriert mitklatschende Publikum an. Wovon erzählt das englischsprachige Lied „Santa Claus Is Coming To Town“? Moderator Gero Fei deutete die besinnlichen Zeilen dieses Stücks auf eigenwillige Weise. „Es handelt von diesem Typen, der alles über dich weiß, wie ein Stalker. Heißt es doch darin ‚You better watch out’“, witzelte der 51-Jährige, der ein Faible für die Insel Kuba hat.

Im Dialog mit dem Publikum

Zwischendurch entfaltete sich Gero Fei in einem leidenschaftlichen Trommel-Solo mit bloßen Händen, wobei der Perkussionist in einen hämmernden Dialog mit dem klatschfreudigen Publikum trat. Dabei setzten die südamerikanisch arrangierten Weihnachtslieder die vielen Zuhörer einer ebenfalls karibisch anmutenden Temperatur von gefühlt 40 Grad aus. Rechts neben der Bühne steuerte ein Chor unter Leitung von Dirigent Hans Ehrenpreis den stimmgewaltigen Gesang bei.

„Wir versuchen, den alten Gassenhauern neue Gewänder zu verpassen“, schilderte Moderator Gero Fei, der dann auch einen Kalauer zum Besten gab: „Wenn man in Spanien schlechte Weihnachtslieder singt, kommt man ins Gefängnis – ins Verlies Navidad.“ Im Verlauf des Weihnachtskonzerts spielte das Ensemble noch Stücke wie „Last Christmas“ von Wham in einer Uptempo-Gypsy-Version, „Driving Home For Christmas“ von Chris Rea und „Wrap Yourself In A Christmas Package“ von Charles Brown.

Im kommenden Jahr will der Trommelpalast dann sein 20-jähriges Jubiläum in seinem Haus in der Turbinenstraße feiern.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.12.2019