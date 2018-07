Trinkertreff und Nahverkehr als Themen

Anzeige

Am Informationsstand suchte CDU-Fraktionsvorsitzender Claudius Kranz das Gespräch mit den Besuchern. „Wir diskutieren gerade das Thema Nahverkehr und wie der Bund dieses Thema umgesetzt hat“, erklärte Kranz. Im Käfertaler Wald feierten wieder die drei CDU-Ortsverbände Sandhofen, Käfertal und Schönau ihr gemeinsames sommerliches Karlsternfest, das bei herrlichem Sonnenschein bestens besucht war.

An einer großen Tafel konnten sich politisch interessierte Bürger unter der Überschrift „Ihre Meinung ist uns wichtig!“ mit schwarzem Filzstift mit eigenen Fragen und Anregungen verewigen. Wie stellen sich die Mannheimer um Beispiel ihre Heimatstadt im Jahr 2030 vor?

Claudius Kranz suchte aber auch das direkte Gespräch. So unterhielt sich der 43-Jährige mit Passanten über das Thema Trinkertreff am Paradeplatz. „Dort liegen die Trinker auf den Grünflächen herum. Warum schreitet die Polizei nicht ein?“, kritisierte der Unionspolitiker. Auch der anhaltende Streit zwischen CDU und CSU über die Asylpolitik war Thema am Karlstern.