Umgestaltung Stempelpark

Der schon mehrfach angekündigte, doch immer wieder verschobene Bürgerworkshop zur Umgestaltung des Stempelparks in Käfertal-Mitte findet heute, 18 Uhr, im Kulturhaus, Gartenstr. 8 statt. Die grüne parkähnliche Anlage soll im Rahmen der Umgestaltung des Ortskerns aufgewertet werden. Bevor die konkreten Planungen beginnen, haben zunächst interessierte Bürger die Möglichkeit, ihre Ideen einzubringen. Die Ergebnisse sollen Einzug finden in die Planungsaufträge an externe Büros, die anschließend in einem konkurrierenden Verfahren Lösungsvorschläge erarbeiten werden. Die Stadt Mannheim stellt die Planungsergebnisse in einigen Wochen in einer zweiten Veranstaltung vor. Wer sich unabhängig vom Bürgerworkshop einbringen möchte, kann dies unter www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de tun. dit