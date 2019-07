Ungewöhnliche Taufe

Sicher zählt eine Taufe unter freiem Himmel zu den außergewöhnlichen Ereignissen im Leben eines Kindes. Wenn diese Taufe unter exotischen Bäumen am Schaubrunnen des Wasserwerkes Käfertal stattfindet, dann setzt es diesem Tag noch ein besonderes I-Tüpfelchen oben drauf. Zum neunten Mal öffnete die MVV-Energie ihre Tore für diesen christlichen Akt. Die beiden Pfarrer Kyra Seufert und Gerd Frey-Seufert verstanden es zudem, Beteiligte und Gäste in den Bann zu ziehen.

So dürfte diese Taufe für sechs junge Christen etwas ganz Besonderes in ihrem Leben sein – auch wenn der oder die eine oder andere das Geschehen um es herum nicht so ganz verstanden. Etwas war ebenfalls noch nicht da gewesen, obwohl in der ganzen Zeit nahezu neunzig Menschen getauft wurden: Zum ersten Mal weinte kein Kind, obwohl zwischendurch einige Tropfen vom Himmel auf das Wasserwerk fielen und die Schirme kurzzeitig aufgespannt wurden. Fünf Wünsche gaben die Pfarrer den Täuflingen symbolisch mit auf den Weg. Da war zunächst ein Stein: Die Täuflinge sollten sich auf ihrem Lebensweg nicht zu oft die Füße anstoßen. „Wir wünschen Ihnen, wenigstens wenig Steine auf ihrem weiteren Lebensweg, auch wenn dieser Weg manchmal holprig sein werde“, so die Pfarrer.

Schlüssel als Symbol

Ein Schlüssel sollte darauf hinweisen, dass die Täuflinge bei Freunden und Angehörigen immer ein offenes Ohr finden sollten, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Eine Kerze bedeute, dass die jungen Menschen immer Licht finden sollten. Ein Dollar als fremdländische Währung war mit dem Wunsch verbunden, dass sie immer neugierig auf Fremdes und Neues bleiben sollten. Schließlich war da noch ein Elefant, damit die jungen Menschen immer ein dickes Fell haben mögen. Dieses Tier stehe aber auch für das soziale Gefüge, für das dieses empathische Tier stehe. Vielleicht bekam jedes der getauften Kinder einen kleinen Elefanten als Geschenk mit auf ihren künftigen Weg. Pünktlich zu diesem Zeitpunkt stellte auch der Himmel seinen Regen ein. „Wir hatten noch nie zuvor Regen“, stellte Pfarrer Frey-Seufert fröhlich fest. „Das ist doch schon ein ganz besonderer Ort und auch ein ganz besonderer Tag hier im Wasserwerk“, meinte Mutter Regina von Eiff, deren Sohn Noah gerade getauft worden war. So ähnlich sahen das auch andere Eltern, ehe sie es sich am Kuchenbüfett oder bei Würstchen gut gehen ließen.

Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst von der Band Skyline und dem Chor d´accord. Die Band unterhielt die Gäste auch beim gemütlichen Teil der Veranstaltung. Übrigens wiesen die Pfarrer darauf hin, dass die Taufen in den nächsten beiden Jahren wegen Bauarbeiten am Wasserwerk an diesem Ort nicht stattfinden können. „Aber vielleicht schaffen wir die Zahl von einhundert Täuflingen hier doch noch“, war Gerd Frey-Seufert zuversichtlich. Für viele Gäste war es ein ganz neues Gefühl, Kirche als Ganzes, besonders aber die Taufe einmal ganz anders zu erleben. Auf dem parkähnlichen Gelände wurde die Taufe zu einem Erlebnis für alle Beteiligten.

