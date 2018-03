Unruhe in der Hochzeitsnacht

Anzeige

„Ich bin froh, dass wir überhaupt im Kulturhaus sein können“. Bernd Nauwartat, Vorstand der Löwenjäger, zeigte sich erleichtert, als er zur Theatervorführung der „Iwwerzwerche“ ein volles Haus begrüßen konnte. Wegen der Bauarbeiten war es nicht absehbar gewesen, wie lange das Kulturhaus noch nutzbar sein würde. Bereits im November letztes Jahr hatte eine Abordnung der Löwenjäger bei einer Art Betriebsausflug das Theaterstück angeschaut, für gut befunden und nach Käfertal geholt.

Und so konnten nun Mitglieder und Freunde der Löwenjäger das Stück „Die Nacht der Nächte oder leih dir einen Mann“ von der Laienspielgruppe Lußheim genießen. Das Stück mit dem extra langen Titel setzt sich eigentlich aus zwei Teilen zusammen, die nur locker etwas miteinander zu tun haben. Lioba und Anni (Martina Hahn und Siggi Günther) führen eine Agentur, die Männer verleiht. Vor allem verleihen de beiden Damen ihre eigenen Männer, und zwar als Huhn verkleidet oder als Koch zu Werbezwecken vor der Metzgerei.

Dunkle Vorahnung

Nur den feschen Dieter verleihen sie als Johannes-Heesters-Double. Das altbackene Familienunternehmen bekommt Aufwind, als der verliebte Holländer Detlef (Johannes Lake) die Sache in die Hand nimmt. Von nun an sind den Leih-Männern gute Aufträge sicher. Doch ein Ereignis überschattet das Büro-Idyll: Vor 20 Jahren hatten die Herren in Hamburg ein Erlebnis, über das sie nicht gerne sprechen. Die Folgen der Vergangenheit sollen die drei noch einholen. Denn Liobas Sohn Florian will heiraten. Und zwar ausgerechnet die Adoptiv-Tochter Marita der Wahrsagerin Gretchen (Tina Gudat). Lioba und Gretchen fechten einen Schwiegermütter-Streit aus, bei dem es darum geht, ob bei der Hochzeit Markklößchensuppe oder Leberknödelsuppe serviert wird und ob die Gene der zukünftigen Schwiegertochter auch geeignet sind. Dazu schaut Gretchen in die Karten und stellt fest, dass Maritas leiblicher, aber bisher unbekannter Vater in der Hochzeitsnacht seiner Tochter tot umfallen wird. Den drei Männern kommt der Verdacht, dass Marita das Produkt jener verhängnisvollen Nacht in Hamburg ist, und sie versuchen alles, um den vermeintlichen Vater Dieter vor dem Tode zu bewahren.