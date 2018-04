Unterricht in der Natur

Anzeige

Die Schüler der Käfertalschule haben ab jetzt ein ganz besonderes Klassenzimmer. Bei warmem Wetter findet der Unterricht zukünftig nicht mehr in den Klassenräumen statt, sondern im neuen Grünen Klassenzimmer. Das Besondere daran ist, dass es sich im Freien befindet, die Schüler sitzen im Halbkreis auf Holzstämmen um ihre Lehrerin herum.

Die Einweihungsfeier wurde von Schülern eröffnet, welche sich in einem selbstkomponierten Lied bei der Firma Fuchs Petrolup für die großzügige Spende bedankten und gleichzeitig ihre Freude über das neue Klassenzimmer zum Ausdruck brachten. Bereits im vergangenen Jahr haben engagierte Kollegen und Eltern gemeinsam ein Konzept entwickelt und sich um eine Zuwendung beim Fuchs-Förderpreis beworben. Sie bekamen den Zuschlag und erhielten von Fuchs Petrolup einen Zuschuss in Höhe von 5000 Euro. Das Projekt wurde in den Faschingsferien fertig gestellt und am letzten Schultag vor den Osterferien feierlich eröffnet.

Rektorin Christine Riedl bedankte sich bei allen Beteiligten, vor allem bei der Firma Fuchs, die das Grüne Klassenzimmer mit ihrer großzügigen Spende erst ermöglicht hatten. Schon vor zehn Jahren hatte es an der Schule erste Überlegungen gegeben, ein Freiluftklassenzimmer einzurichten, die Pläne scheiterten jedoch an mangelnden finanziellen Mitteln. „Umso größer ist die Freude heute“, so Riedl.