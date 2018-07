Urlaubsstimmung im Stempelpark

Anzeige

Mr. Jones kommen am Sonntag, 22. Juli, in den Stempelpark vor dem Kulturhaus Käfertal in der Gartenstraße 8. Die Band aus dem Rhein-Neckar-Pfalz-Kreis covert Acoustic Latin- und Poplieder von Buena Vista Social Club bis Linkin Park. Auch Songs von Manu Chao, Sting und Counting Crows tragen zum karibischen Urlaubsflair bei.

Das Konzert mit den Musikern Hans Ehrenpreis, Alex Lützke und Jochen Koch ist der dritte Termin der Reihe „Käfertaler Sommer“, der vom 8. Juli bis zum 9. September, jeweils sonntags und an abwechselnden Orten, einen anderen kulturellen Beitrag präsentiert. Los geht’s am Sonntag um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden sind jedoch genauso erwünscht wie tanzende Besucher.

Nächster Termin der Veranstaltungsreihe ist am 29. Juli das Programm „Nachtfalter“ von Tobias Schirneck (Likkle T). Der Rapagoge der Who am I Creative Academy plaudert im HeARTbeat Studio auf Franklin, Wasserwerkstr. 70, in Rap-Songs und Gedichten aus dem Nähkästchen. lob