Verein blickt auf ein erfolgreiches Jahr im Wald

Geehrt wurden für zehnjährige Treue zum FDK Brigitte Bauhoff, Karin Dierksen, Sandy Göppinger, Harke Sönnichsen, Anette Fischer, Wolfgang Katzmarek, Thomas Mallmann, Joachim Horner, Ingeborg Göbel, Walter Schwertel, Rainer Teufel, Franziska Herdtweck, Andreas Körber, Hansgerd Zürcher, Bernd Pakebusch, Irene Stieber, Brigitte Moser und Chris Rihm.

Für sein Engagement in der Mal- und Walkinggruppe wurde Willi Schnurr ausgezeichnet, Doris Piffkowski und Heidi Habenberger bekamen für ihre Tätigkeit beim Mitgliederstammtisch und Manfred Of für die Ausrichtung der Boule-Turniere ein Präsent als Dank. Der Stammtisch läuft hervorragend, wie Piffkowski berichtete, der Um- und Ausbau des Info-Centers ist in vollem Gange, die Arbeiten organisieren Ralph Mayer und Peter Schertel. So blieb nur noch der Hinweis, dass am 8. Mai um 9 Uhr ein kostenloser Walking-Kurs am Info-Center beginnt, wie Willi Schnurr ankündigte.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.04.2018