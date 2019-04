Verein in ruhigem Fahrwasser

In geordneten und ruhigen Bahnen schippert der Sportclub (SC) Käfertal. Jedenfalls gab es während der Generalversammlung in der fast vollständig besetzten vereinseigenen Gaststätte nicht den geringsten Aufreger. 13 Programmpunkte wurden am Ende in rasanter Geschwindigkeit behandelt. Unter den Mitgliedern gab es gegen Ende noch nicht einmal mehr Diskussionsbedarf. Das wichtigste vorneweg: Der bisherige Vorstand wurde in seiner Arbeit einstimmig entlastet und darf nach der Wahl seine Arbeit auch die kommenden zwei Jahre fortsetzten.

Auch da waren alle Wahlergebnisse in dem über 900 Mitglieder umfassenden Verein einstimmig. Der Erste Vorsitzende heißt auch künftig Volker Eitel, der Zweite Dieter Klein. Wahlleiter Horst Eckhardt hatte leichtes Spiel, die Wahl des Vorsitzenden durchzuführen. Auf dem Posten des Dritten Vorsitzenden wurde der wegen Krankheit fehlende Bernd Kaspar bestätigt. Hauptkassier ist und bleibt der 50-jährige Ralph Bischoff. Ihm war zuvor von den beiden Kassenprüfern eine einwandfreie Buchhaltung bescheinigt worden, was die Versammlungsteilnehmer mit viel Beifall quittierten. Er bekam – wie auch der Leiter der Tennisabteilung, Klaus Berliner – die Goldene Vereinsnadel verliehen.

„Fairer Umgang“ untereinander

Ruhig und sachlich verlief auch die Abstimmung über Beitragserhöhungen im Jahre 2020. Diese werden laut Bischoff an die Anforderungen der Stadt angepasst, nach denen wohl im Raum steht, in Zukunft nur noch Vereine zu fördern, die Beiträge erheben, von denen die Mitglieder ihren Teil zu allen Finanzierungen beitragen können. In seinem Bericht hatte Eitel zuvor erklärt, dass die Flutlichtanlage der Bouleanlage in Betrieb genommen werden konnte, der kleine Naturrasen wieder bespielt und der Kunstrasen normal betrieben werden kann.

„Wir sind doch ein toller Verein“, stellte Eitel zwischenzeitlich einmal spontan fest, wenn er auch von Wasserrohrbrüchen, Einbrüchen ins Vereinsheim und mutwilliger Zerstörung des Internetanschlusses berichtete. Eitel lobte insgesamt auch den fairen Umgang der verschiedenen Abteilungen untereinander, wenn auch manchmal ganz unterschiedliche Meinungen aufeinander treffen würden.

Viele Helfer dabei

Gerade aus den Abteilungen wie Fußball, Handball, Tennis, Damengymnastik und der Skiabteilung wurde von einem sehr regen Vereinsleben berichtet, bei dem auch die Geselligkeit nicht zu kurz kam. Selbst zur Reinigung rund um den Platz hatten sich über 80 Mitglieder ihre Hilfe angemeldet.

Auch die verschiedensten Turniere, die der Verein organisiert, beteiligten sich immer genügend Helfer, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren.

Fast schon nicht mehr verwunderlich ist, dass viele Mitglieder für ihre langjährige Treue zum SC geehrt wurden. 40 Jahre im Verein sind Manfred Jülch, Reiner Mayer und Petra Schmitt. Ein halbes Jahrhundert im SC sind Alois Eckmüller, Karl Löhr und Michael Schwind. 60 Jahre halten dem SC Dieter Albrecht, Gudrun Droick und Günter Hofmann die Treue.

Sage und schreibe 70 Jahre – und damit seit Gründung der Bundesrepublik – sind Horst Eckhardt, Bruno Franz und Gerhard Küßler schon Mitglieder beim SC.

