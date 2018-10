Verlässlich Helferin mit viel Einfluss

Ihr Wohnzimmertisch ist immer noch Schaltzentrale des Vereins – obwohl sie „nur“ eine der Ehrensenatorinnen der „Löwenjäger“ ist. Tatsächlich wird mit Doris Dörr am Samstag aber eine Frau 80 Jahre alt, die auch ohne offizielle Funktion nach wie vor eine einflussreiche, ja prägende Rolle in dem Karnevalsverein hat sowie eine Käfertaler Institution darstellt.

Doris Dörr steht eigentlich nicht gerne im Rampenlicht. Sie wirkt bescheiden im Hintergrund, aber da unermüdlich, zupackend. Sie stellt Weichen, sie bestimmt – indirekt. Auch wenn ihr Mann Walter seit 2016 kein Vorsitzender der „Löwenjäger“ mehr ist, engagieren sich beide unverändert für den Verein und beraten mit ihrer langjährigen Erfahrung den neuen Vorsitzenden Bernd Nauwartat. Dazu tischt Doris Dörr immer ein gutes Essen auf.

Käfertaler Urgestein

„Nem Keferdeler Urgestein, bekannt am Neckar und am Rhein, berühmt wie die Serie, die vun Dallas, denn in Keferdal, do weeß die alles“: So hat der 2009 verstorbene Werner Eisen, selbst ein „Löwenjäger“-Urgestein, mal Doris Dörr beschrieben. Zuvor Verkäuferin im Textileinzelhandel (anfangs bei C & A, später bei Pelz Plappert), betrieb sie dann über 40 Jahre in der Lindenstraße ein Milch- und Lebensmittelgeschäft. Das war nicht nur ein wichtiger Bestandteil des Einzelhandels im Stadtteil, sondern zugleich Kommunikationsbörse und Kristallisationspunkt über den Verein hinaus.

Offiziell im Rampenlicht stand sie nur 1957. Damals regierte sie als Prinzessin Doris I. von Zwirnhausen die „Löwenjäger“, die damals noch Teil des Sportverbands DJK waren. Da lernte sie ihren Mann kennen. Dessen Verantwortung wuchs, 1994 trat er nach 17 Jahren als zweiter Mann an die Spitze. Gerade auch als Paar wurden sie unschlagbare Aktivposten des Vereins, bereiteten den Boden für das enorme Wachstum der „Löwenjäger“ zum zweitgrößten Mannheimer Fasnachtsverein.

Aufreibende Arbeit

Ob es um die Ehrung der Jubilare des Vereins, die Kontaktpflege zu Freunden und Gönnern oder die Sitzordnung bei Veranstaltungen geht, die Betreuung von Ehrengästen, ein aufmunterndes Schwätzchen am Rande, um aufreibende Arbeit in der Küche, im Weinstrand beim Stadtfest oder beim Spargelschäl-Team geht – auf sie konnte und kann man sich immer verlassen.

Über den Verein hinaus hat sie auch bis 2017 als Mitglied des Prinzessinnengremiums 13 Jahre lang mit dafür gesorgt, dass es jährlich ein allein von Sponsoren finanziertes „Prinzessinnenfrühstück“ gab.

