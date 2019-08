Verse sorgen beim Fest für Frohsinn

Kaum zu fassen, aber wahr: Die Kerwe hatte noch nicht einmal angefangen, da war der Siedlerfestplatz schon gut gefüllt. An den Tischen wurde schon gesungen und gefeiert. Die Stimmung beim Siedlergesangverein „Freundschaft“ Käfertal hätte kaum besser sein können – übrigens das Wetter auch nicht, um ein schönes Fest unter freiem Himmel und Sonnenschirmen zu feiern.

Handkäs mit Musik

Ute Schmidt und Christa Huissel hatten alle Hände voll zu tun in der Küche: Zwiebeln mussten gehackt und Petersilie klein geschnitten werden. Schließlich gehört das alles zu der Spezialität, die es beim Kerwefest gibt: Handkäse mit Musik. „Bei uns gibt es alles, was es bei anderen Vereinen nicht gibt. Da gibt es Handkäs und Wurstsalat“, war sich Dorle Schwab sicher, die alles fest im Griff hatte. Sie teilte gerade mit einem Plastikteiler die Kuchenstücke in gleich große Teile. „Wenn ich mich drauf setze, geht es vielleicht noch leichter“, lachte sie.

Schließlich betrat „Kerwepfarrer“ Kurt Heck– einen Kranz unterm Arm – mit seinen zwei Kerwebuben den Platz. Dieses Gebinde wurde noch mit einem guten Tropfen gegossen. Die Pokale, die aus früheren Gesangswettbewerben stammten, wurden ebenfalls gefüllt, bevor der „Pfarrer“ dann seine Rede hielt.

Heck ließ in gewohnt versierten Reimen das vergangene Jahr Revue passieren. „Ich grüße Euch, Ihr liebe Leit, denn jetzt ist wieder Kerwezeit. Am zweiten Sonntag im August, das ist Euch allen ja bewusst, da steig ich hoch auf diesen Sprossen, dann wird der Kranz mit Wein begossen…Damit er nicht so triefend nass, spendier ich mir auch selber was“, so der Einstieg.

Da wurde über den Jahresausflug nach Passau und Regensburg munter berichtet, und „bei Putz deine Stadt raus war´n wir wieder on tour und sammelten neun Säcke Dreck mit Bravur. . .Bei der Teilnehmer-Verlosung, stets von der Stadt durchgeführt, wurde dann unsre Aktion mit einem Gewinn honoriert“, so Heck. Schließlich wurde auch noch die Politik durch den Kakao gezogen.

Ein klein wenig trauern die Sänger dem Ende ihres Vatertagsfestes nach. „Aber das war aufgrund unseres Alters nicht mehr zu stemmen“, fügte Schriftführerin Jutta Schmitt hinzu. „Auf der Leiter immer höher, kam ich dem Kerwekranz jetzt näher. Auf jeder Stufe sagt ich ’Prost’, weil mich der Spaß heut gar nix kost. Ich hoff, Ihr lasst Euch jetzt net lumpe und spendiert so manch ´nen Humpe. Mit fünf Euro wird er finanziert – und laaft runner wie geschmiert“, forderte Heck am Ende.

So manches Glas kam dabei zusammen.

Drei Chöre – ein Auftritt

Ein Höhepunkt war neben der sehr guten Kerwered, dass Kurt Heck die Mitglieder dreier Chöre bat, sich am gemeinsamen Gesang mit einem Ständchen zu beteiligen. Die Chorvereinigung Eintracht-Sängerbund Käfertal, die Liederhalle Mannheim und der RNV-Chor ließen sich nicht lange bitten und sangen zusammen Lieder. Für die Musik und die Stimmung auf dem Festplatz sorgte zudem Gerhard Spehn, und die Gäste sangen kräftig mit. Sogar der Abbau des Festes erfolgte sehr schnell und völlig reibungslos. Als er beendet war, setzte Regen ein. has

