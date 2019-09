Viel mehr als nur Jazz im Kulturcafé

Entspannte Musiker und ein entspannendes Konzert: Das wurde beim Konzert im Kulturcafé in der Kulturhalle Käfertal im Stempelpark geboten. Da waren zunächst einmal die Musiker – alles Könner ihres Faches. Am Saxofon spielte der Wiesbadener Axel Schmitt. Die Gitarre beherrschte der Käfertaler Markus Krämer. Virtuos spielt am Kontrabass Rudolf Sterzinger aus Mainz, und das Schlagzeug „rührte“ der Mannheimer Al Zanabili.

Dass dieses Quartett nicht zum ersten Mal auf der Bühne stand, war schon bei den ersten Harmonien zu spüren. Mit viel Spielfreude und Improvisationsgabe wussten die Musiker ihr Publikum zu unterhalten. Immer wieder unterbrach Beifall die Musiker, wenn einer gerade ein gekonntes Solo beendet hatte. Es war einfach schön, diese doch eher in Vergessenheit geratene Stilrichtung, die einst den Modern Jazz begründete, einmal so richtig zu genießen.

„Wir bieten hier Kunst an, die zwar etwas kostet, aber zu der wir keinen Eintritt verlangen“, hatte Ute Mocker, die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Käfertaler Vereine eingangs gesagt. Die Musikrichtung hielt Anfang der 1940er Jahre Eingang in den Jazz, wie Markus Krämer erzählte, und löste damit den Swing ab. Schön war es daher, dass nur per Augenkontakt dem einen oder anderen Musiker Freiraum gegeben wurde, um sich in seinen Improvisationen zu entfalten.

Monatliche Auftritte

Krämer, Sterzinger und Zanabili bilden das Kernensemble dieser Combo, zu dem sie sich noch den Saxofonisten Axel Schmitt eingeladen hatten. „Wir spielen schon so einmal im Monat zusammen bei einem Konzert. Aber auch das ist eigentlich etwas wenig“, berichtete Sterzinger. Dazu würden sie sich ganz unterschiedliche Bläser einladen. „Mit dem Bebop verabschiedete sich übrigens der Swing beziehungsweise der Jazz als Unterhaltungsmusik und wurde nach und nach als reine Kunstmusik definiert“, erzählte Krämer.

„Das war ein richtig entspannter Sonntagnachmittag“, resümierte Mocker nach zwei unterhaltsamen Sets. Den Einstieg in das Konzert bildete Kenny Dorhams „Prince Albert“, dem „Honeysuckle Rose“ von Fats Waller. Das Stück gilt als frühe Swing-Nummer mit 32 Takten. Miles Davis kam mit „Dig“ zu Wort. Charlie Parkers „Billies Bounce“ zeigte die Spielweise dieses Ausnahmesaxofonisten.

Eine äußerst lebhafte, bewegliche, ideenreiche und virtuose Melodik prägte den Stil, oft in Verbindung mit einer vibrierenden, unruhig wirkenden Rhythmik. „Polka Dots and Moonbeams“ von Jimmy Van Heusen und eine Eigenkomposition „Markus Bebop“ setzten einen fulminanten Schlusspunkt unter das erste Set. Jazzstandards von John Coltrane, Miles Davies, Johnny Green, Charlie Parker und Sonny Rollins versetzen die Zuhörer in die Zeit der 1940er Jahre.

„Obwohl das nicht so ganz meine Musikstilrichtung war, war es ein schönes Konzert“, stellte Zuhörerin Katja Hörner fest. „Es war so richtig ruhig und entspannend“, ergänzte ihr Mann Klaus. Ohne Zugabe kamen die Musiker nicht von der Bühne. Da spielten sie die 1932 entstandene Ballade „Lullabys of the leaves“. Dieser alte Popsong bewies, dass es bei diesem Konzert weit über den Bebop hinausging.

