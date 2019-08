Vielseitiges neues Zentrum

Die Baugrube ist ausgehoben – jetzt hat die Freireligiöse Gemeinde mit einem zünftigen Fest und einem symbolischen Spatenstich die erste Etappe auf dem Weg zum neuen Gemeindezentrum gefeiert. Auf diese Initialzündung haben viele Mitglieder nach mehreren Rückschlägen seit Jahren gewartet.

Daher war es Ehrensache, dass das Blasorchester Blau-Weiß Waldhof den Ehrengästen schon vor dem offiziellen Teil mit flotter Musik einheizte. Die wurden dann von der Gemeindevorsitzenden Ute Kränzlein begrüßt, viele Vertreter der Stadt und der am Bau beteiligten Unternehmen waren zum Fest gekommen. In dem neuen Stadtteil Franklin hat die Gemeinde ein Grundstück erworben. Es liegt auf dem Funary-Gelände in unmittelbarer Nähe des Clock-Houses.

Für rund 28 Millionen Euro entsteht hier ein neues Zentrum, das viele Funktionen in sich vereint. So wird es einen Foyer-Bereich mit einem Café und einem Bistro geben. Der künftige Betreiber, die Gartenstädter Bäckerei Döringer, gab schon einmal einen ersten Einstand, indem sie Apfel- und Zwetschgenkuchen spendierte. Hinzu kommt eine Kindertagesstätte mit zwei Kindergarten- und einer Krippengruppe. Hierzu führte Stadtrat Roland Weiß aus, dass allein für diesen Bereich die Stadt die Baukosten von 2,1 Millionen Euro mit 950 000 Euro bezuschusst. Die gesamten Baukosten des Vorhabens würden mit rund 28 Millionen Euro veranschlagt. Veranstaltungs-, Jugend und Verwaltungsräume der freireligiösen Gemeinde und des freireligiösen Wohlfahrtsverbandes Baden ergänzen das hier entstehende Angebot.

60 Pflegebetten für Senioren

So zieht das Karl-Weiß Heim, das seit Jahren im Quadrat L 10 beheimatet ist, mit 60 Betten für die Pflege älterer Menschen ins neue Zentrum. Hinzu kommen 37 seniorengerechte Wohnungen, eine Tiefgarage und Praxisräume. „Hier entsteht ein Haus für alle Menschen, die sich für ein gutes Miteinander einsetzen und sich an einem weltlichen Humanismus orientieren, wie es die Freireligiösen tun. Möge das Werk gelingen“, stellte Kränzlein fest. „Das Angebot wird den neuen Stadtteil mit Sicherheit bereichern“, sagte Stadtrat Weiß. Er unterstrich, dass die Freireligiösen vor der 1848er Revolution aus einer Abspaltung von katholischer und protestantischer Kirche entstanden seien und auch heute noch aus dem Gemeinwesen der Stadt nicht wegzudenken sind. „Die Stadt weiß dieses Engagement zu schätzen“, so Weiß

In etwa zwei Jahren soll der vom Mannheimer Büro Kaupp und Franck entworfene Bau fertiggestellt sein.

