Volkstümliche Atmosphäre im Grünen

Anzeige

„Wir gehen nach dem Publikum, mit Schlager und Volksmusik, damit die Leute mitsingen können, das ist das A und O“, erklärte Bandchef Roland Gräf, der eine steirische Harmonika spielt. Im Käfertaler Wald gab der Musik-Stammtisch Seckenheim, der Klassiker wie „Rot sind die Rosen“ und „Das Wandern ist des Müllers Lust“ anstimmte, am Karlstern ein heiteres Konzert. Eingeladen hatte der Förderverein „Freunde des Karlsterns“.

Dem Musik-Stammtisch Seckenheim, der sich an jedem letzten Mittwoch im Monat zum gemeinsamen Musizieren in der Gaststätte „Zur Turnhalle“ trifft, gehören 16 Musiker in wechselnder Besetzung an. Im vergangenen Mai feierte der musikalische Stammtisch sein zehnjähriges Bestehen. „Das ist einfach eine Gaudi mit Melodien, die jeder kennt“, erläuterte Pressesprecherin Ellen Schneider. Am Karlstern stimmte das Ensemble zahlreiche Stücke an wie „Schön ist es auf der Welt zu sein“, „Blau blüht der Enzian“ und „Wenn wir erklimmen schwindelnde Höhen“. Und das Publikum, das sich auf den Bierbänken versammelte, schunkelte im Rhythmus mit.

Lieder zur Fußball-WM

Zur Stärkung der Gemeinschaft unternehmen die Hobby-Musikanten mit Freunden und Familie gemeinsame Ausflüge, zum Beispiel eine dreitägige Reise in den Spessart, um dort die Schneewittchenstadt Lohr am Main zu besichtigen. „Der Musik-Stammtisch ist ein Lebenselixier für mich. Das ist eine große Familie geworden“, schilderte Ensemble-Leiter Roland Gräf. Der 79-Jährige war früher beruflich als Kapitän und Kaufmann mit Schiffen unterwegs. Er moderierte das Komzert und ließ auch mal den einen oder anderen Witz einfließen.