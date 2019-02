Vom Geheimnis des Lebens

Gerd Frey-Seufert (v.l.), Wilfried Rosendahl und Kyra Seufert. © Osthues

Im Gottesdienst muss nicht alles Museum sein. Aber ein Gottesdienst im Museum, das ist schon etwas Besonderes. In der Reihe „Art-Gottesdienste“ der Evangelischen Gemeinde Käfertal hatten die beiden Pfarrer, Kyra Seufert und Gerd Frey-Seufert, zu Begegnung und Austausch in der aktuellen Ausstellung der Reiss Engelhorn Museen (rem) „Mumien – Geheimnisse des Lebens“ eingeladen. Gut 50 Besucher füllten die Stuhlreihen zwischen den Ausstellungsvitrinen mitten im Bereich Ägypten.

Dialog auf Augenhöhe

Seit mehr als zehn Jahren laden Kyra Seufert und Gerd Frey-Seufert, Beauftragte für Kunst und Kultur der Evangelischen Bezirksgemeinde Mannheim, nun schon zu Art-Gottesdiensten – häufig an ungewöhnlichen Orten. „Ur-Idee war, Kunst und Kultur mit Kirche ins Gespräch zu bringen – nicht nur mittels Vortrag, sondern immer verbunden mit einem Gottesdienst, bei dem nicht wir predigen, sondern als Dialog auf Augenhöhe“, so die Pfarrer. Die Ausstellung „Fundsache Luther“ sei für sie der Türöffner in den rem gewesen. „Die Mumien-Ausstellung ist eine besondere Ausstellung, sie wirft ethische Fragen auf, auch für die Theologie“, erklärten die Pfarrer im Gespräch mit rem-Direktor Wilfried Rosendahl, dem Leiter des „German Mummy Projects“.

Ausgangspunkt war 2004 die Entdeckung von 20 Mumien bei Aufräumarbeiten im Museum. Daraus resultierte 2007 die erste große Mumienausstellung mit weltweit mehr als drei Millionen Besuchern. „Mumien sind was ganz Besonderes, sich ihnen zu widmen, sie zu restaurieren, zu bewahren. Das gilt auch für ihre Erforschung unter Hinzuziehung von Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen, unter anderem von Rechtsmedizinern“, so Rosendahl.

In der neuen Ausstellung werde auch dieser Aspekt gezeigt. „Das Besondere dieser Ausstellung“, so die Pfarrer, „ist die Begegnung mit Verstorbenen“. Mit dem Tod konfrontiert werden, könne auch irritieren und verstören. Die Theologen fragten „Darf man tote Menschen ausstellen, und wie ist es mit dem würdevollen Umgang von Mumien?“ Rosendahl erwiderte: „Ein Museum ist ein Ort des Lebens und der Tod ist unausweichlich.“ Archäologie sei Erforschung in Gräbern. Die Ergebnisse würden im Museum präsentiert: seriös, zurückhaltend, nicht reißerisch. „Wir zeigen nichts geschönt, der Tote hat ein Recht auf Würde, wir bitten daher um Ruhe, liefern erklärende Bilder, versuchen, Menschen für Geschichte zu interessieren, und helfen damit, das Heute zu verstehen und offen zu sein für die Zukunft.“

Gebete und Lieder

Gemeinsam sangen die Besucher das Lied von der Flüchtigkeit des Lebens. „Von der Erde bist du gekommen und wirst wieder zu Erde werden“, beteten die Pfarrer. „Mumien sind Archive des Lebens. Gott lehre uns, achtsam mit dem Leben umzugehen und wie wir mit dem Tod umgehen, lehre uns Gott.“

Mit virtuosen Klängen umrahmte das Duo Maerz, Hedi Merz (Percussion) und Hye-Rim Ma (Piano) den inspirierenden Gottesdienst, der die Besucher die Gegenwart Gottes auf vielfältige Art und Weise erleben ließ.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.02.2019