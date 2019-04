Vom Land bereits genehmigt

Auch mit der Verbindlichkeit des Ganztagsangebots bei der Franklin-Schule sind bei Weitem nicht alle Eltern einverstanden, wie in der jüngsten Sitzung des Käfertaler Bezirksbeirats deutlich wurde. Die Stadt hat, so stellte Lutz Jahre, der Leiter des Fachbereichs Bildung den aktuellen Stand der Planungen vor, diese beantragt – und sie vom Land genehmigt bekommen. Derzeit gibt es 29 angemeldete Kinder für die erste Klasse, die Eltern von sechs Kindern sind aber wieder abgesprungen: Sie haben für ihre Kinder einen Bezirkswechsel beantragt, weil sie sie nicht in eine verbindliche Ganztagsschule schicken wollen.

Die Stadt will eine vierzügige Schule bauen, sie rechnet mit entsprechend vielen Anmeldungen, bis der Neubau zum Schuljahr 2022/2023 steht. Bis dahin gehen die Schüler in ein umgebautes Provisorium an der Elementary-School. Der Zuzug nach Franklin war, so Jahre, bisher deutlich geringer als die Annahme der Verwaltung. „Wir rechneten mit 4000 Einwohnern, jetzt gehen wir nur von 1029 aus“. Freilich hat das Land lediglich eine zweizügige Schule genehmigt, mit der Option auf einen dreizügigen Ausbau. „Wir bleiben bei der Vierzügigkeit“, versicherte dagegen Lutz Jahre Eltern wie Bezirksbeiräten – und erntete dafür Lob von SPD-Bezirksbeirätin Melanie Seidenglanz: „Unser politischer Wille ist die Vierzügigkeit“.

Mehr Zeit geben

Chris Rihm (CDU) wollte mit Blick auf die von seiner Partei kritisierte Verbindlichkeit des Ganztagsangebots wissen, ob die Schulkonferenz dann eine Änderung des Schulkonzepts zum neuen Schuljahr beschließen könnte. Jahre riet dringend davon ab, „die Schule schon mit einer solchen Polarisierung zu starten“, er warb dafür, der Schulgemeinschaft mehr Zeit zu geben für eine solche Entscheidung: „Das braucht mindestens ein Jahr.“

Ein Vater, dessen Kind auf Franklin eingeschult werden sollte, und der inzwischen einen Schulbezirkswechsel beantragt hat, meldete sich zu Wort: „Acht Stunden, das ist für Grundschulkinder echt happig, ein großer Schritt.“ Ein Bezirkswechsel „bedeutet das, die Kinder haben einen längeren, gefährlicheren Schulweg – und sie werden von den Nachbarskindern getrennt“. Eine Mutter fand es dagegen „schade, dass wir hier nur über Betreuung reden. Es gibt viele Eltern, denen sind die Qualität und der rhythmisierte Unterricht wichtig.“ Sie plädierte dafür, „der Schulgemeinschaft die Chance zu lassen, erstmal zu wachsen und sich dann zu entscheiden“.

Mit Ferienbetreuung

Die Frage eines Vaters nach dem Betreuungsschlüssel bei der Schule beantwortete Christian Krizak vom Fachbereich Bildung: „Beim Vier- mal-sieben- Stunden-Modell gibt es acht zusätzliche Lehrerwochenstunden, beim Vier-mal-acht-Stunden-Modell sind es zwölf zusätzliche Stunden“. Lutz Jahre stellte dann nochmals klar, dass an der Franklin-Schule von Montag bis Freitag verlässlich bis 17 Uhr ein Angebot gemacht werde, „mit Randzeiten- und Ferienbetreuung“. scho

